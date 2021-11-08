Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat: Günlük vaka sayısı ve risk haritası açıklandı... İşte vaka artışı olan iller

FAHRETTİN KOCA GÜNLÜK VAKA SAYISINI BU MESAJ İLE PAYLAŞTI Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim.



Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması.