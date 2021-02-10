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Haber Giriş: 10 Şubat 2021 - 09:54 | 

Koronavirüs Türkiye tablosunda gelen son veriler.. 9 Şubat günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayıları

9 Şubat koronavirüs Türkiye tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme sayfasından güncelleniyor. Koronavirüs salgınında yeni tehlike olan mutant virüs bir çok ülkede artarak risk oluşturmaya devam ediyor. Ülkemizdeki günlük corona virüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tabloda vaka sayısındaki yükseliş devam ederken, ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 2.437.382 olarak kaydedildi. İşte, 9 Şubat corona virüs vaka sayısı ve iyileşen sayısında son durum bilgileri.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Türkiye günlük tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren corona virüs salgınında yeni veriler gelmeye devam ediyor. Bugünkü tabloya göre, 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 106 milyon 823 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 330 bini, iyileşenlerin sayısı 78 milyon 568 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 618 bin, Hindistan'da 10 milyon 847 bin, Brezilya'da 9 milyon 524 bin ve Rusya'da 3 milyon 983 bini aştı.İşte, 8 Şubat 2021 Türkiye ve dünyada koronavirüs tablosu...

29 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ
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9 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ

9 Şubat korona virüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden yayınlanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

38 ŞUBAT GÜNCEL TABLO
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8 ŞUBAT GÜNCEL TABLO

Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1310 oldu, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.

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Test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

5Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor
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Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına 11 Şubat'ta başlanacak.

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşının ilk dozunu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşısını yaptırdı.

Aşıların, uygun şartları taşıyanlara öncelik sırasının belirlendiği "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda, 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başladı.

Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasındaki diğer grupların aşılanması aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzerindekiler evlerinde aşılandı.

Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak'tan itibarense 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

Bugüne kadar 2 milyon 620 binden fazla kişiye aşıların ilk dozu uygulandıSağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda yer alan tabloya göre, bugün saat 09.30 itibarıyla toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 620 bin 51 oldu. İlk etapta Türkiye'ye getirilen ve test süreci sona eren 3 milyon doz aşının yapılmasının birkaç günde tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'ye 25 Ocak'ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti.

İkinci parti aşıların analizleri sürüyor. Bunun tamamlanmasının ardından aşılama "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda belirlenen takvimine göre devam edecek.

Aşılamada ikinci doz uygulaması başlıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların 11 Şubat'ta yapılmaya başlanması planlanıyor.

Bakan Koca'nın geçen haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, ikinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların, ardından da sırasıyla ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek.

Aşı takviminde yer alan ikinci aşamanın A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alacak. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri gibi), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor.

6Sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımlama yapılacak
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"Sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımlama yapılacak"

Öte yandan, 15 Şubat'ta ana sınıfları ile köy okulları ve 1 Mart'ta ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 6 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, aşılamada, açılacak sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak.

Öte yandan, öğretmenlerin bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması sürecinin tamamlanmasının ardından aşılama başlayacak.

Bunun ardından sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımlama yapılacak. Tanımlama sonrası öğretmeler de Aile Sağlığı Merkezi, şehir hastanesi, üniversite ya da özel hastanelerden istedikleri bir sağlık kuruluşunda aşılarını olabilecek.

"Aşılama süreci ikinci, üçüncü ve dördüncü aşamayla tamamlanacak"

Takvime göre, 50-64 yaşlarındaki bireyler de ikinci aşamada Kovid-19 aşısı olacak.

Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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