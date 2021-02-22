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Haber Giriş: 22 Şubat 2021 - 12:37 | 

Koronavirüs Türkiye tablosunda 22 Şubat verileri.. Günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayıları.. Haftalık vaka sayılarında alarm veren 5 il..

Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi. Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken, Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı yeni uygulama ile illerin haftalık koronavirüs vaka yüzdesi harita ile yayınlanıyor. Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale'nin en yüksek vaka artışı yaşanan iller olduğunu belirtirken, Karadeniz bölgesindeki artış kritik seviyeye ulaştı. Özellikle Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'da yaşanan artışların ardından ekstra önlemler alındı. İşte Koronavirüs tablosunda günlük veriler

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Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

2KORONAVİRÜS 21 ŞUBAT TABLOSU
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KORONAVİRÜS 21 ŞUBAT TABLOSU

Buna göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

3Kısıtlamada şehirler sessizliğe büründü
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Kısıtlamada şehirler sessizliğe büründü

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Türkiye'nin şehirlerine sessizlik hakimdi. Kısıtlamadan muaf olan turistler ise tarihi ve turistik mekanları ziyaretlerini sürdürdü.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye genelinde kısıtlama nedeniyle meydan ve caddelerdeki sessizlik devam etti.

Kısıtlama nedeniyle birçok noktada uygulama yapan polisler, durdurdukları araçtakilerin izin belgelerini ve gerekli evraklarını kontrol etti.

Gümüşhane, Balıkesir ve Sakarya'da karantina uygulamaları

Kovid-19 vakalarının ve temaslı sayılarının fazlalığı nedeniyle Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin İncedere köyü ile Balıkesir'in Manyas ilçesinde 8; Sakarya'nın Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerinde 12 ev karantinaya alındı.

Türk Kızılay ekipleri, Kastamonu'da 17 Şubat'tan itibaren 7 gün karantinaya alınan sitede yaşayan ihtiyaç sahibi 14 yabancı öğrenciye gıda yardımı yaptı.

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