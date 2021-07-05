Koronavirüs Türkiye tablosu yenilendi.. Renkli tabloda il il son durum açıklandı.. İşte günlük vaka ve vefat sayısı

18 yaş üzerinde birinci doz aşı uygulananlar yüzde 57,81, ikinci doz aşı uygulananlar yüzde 25,23 olarak kayda geçti.



Türkiye'de bugüne kadar yapılan birinci doz aşı 35 milyon 883 bin 598, ikinci doz 15 milyon 659 bin 611, üçüncü doz ise 1 milyon 64 bin 526 olmak üzere toplam 52 milyon 607 bin 735 doza yükseldi.