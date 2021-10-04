Koronavirüs Türkiye tablosu son durum (3 Ekim): Günlük vaka ve vefat sayısı açıklandı... İşte son 24 saatin verileri

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 173 bin 855 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.