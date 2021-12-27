Koronavirüs Türkiye tablosu risk haritası: İl il risk haritası açıklandı... İşte vaka sayısı artan ve azalan illerimiz...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 145 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 138 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Fahrettin Koca, 'Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz' diyerek koronavirüs tablosundaki son durumu paylaştı
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 470 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 357 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 109 olarak kaydedildi.Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,79 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,49 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 349 bin 256’a yükseldi.
En düşük aşılama Şanlıurfa’da
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de, 11-17 Aralık tarihleri arasında Bilecik'te vaka sayısı her 100 bin kişide 331,94 olarak görüldü. En fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu. En az vaka görülen illerse Van, Hakkari ve Muş olarak açıklandı.