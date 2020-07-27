MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüs Türkiye tablosu illerin günlük vaka sayısı.. İşte 27 Temmuz İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Bursa koronavirüs günlük vaka sayıları
GeriGündem Koronavirüs Türkiye tablosu illerin günlük vaka sayısı.. İşte 27 Temmuz İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Bursa koronavirüs günlük vaka sayıları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 11:48,

Koronavirüs Türkiye tablosu illerin günlük vaka sayısı.. İşte 27 Temmuz İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Bursa koronavirüs günlük vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık paylaşılan günlük koronavirüs vaka sayıları ve haftanın istatistikleri güncellendi. Haftalık verilerde İstanbul bölgesindeki düşüş göze çarparken, Doğu Anadolu bölgesindeki günlük vaka yükselişi dikkat çekti. İşte Koronavirüs Türkiye geneli günlük vaka sayılarındaki son durum..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerdeki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı..Koca yaptığı paylaşımda; Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. Dedi..

2Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre;
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre;

Bir önceki güne göre yeni COVID-19 vaka sayısında ve hastaneye yatırılan yeni hastasayısında azalma görülmüştür (sırasıyla -%1,8 ve -%1,5).Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%41,7). En fazla artış ise Orta Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 9 vakadır.25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 13,8,erkeklerde ise 15,2’dir.

3
Abone Olgoogle-news

Bir önceki güne göre Kuzeydoğu Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Doğu Karadeniz ve Ege Bölgelerinde hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki değişim azalmıştır (sırasıyla -%62,5, -%53,8, -%26,0 -%21,7, -%7,7 ve -%5,3). Bunun yanı sıra, hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülmüştür (%71,2).

4
Abone Olgoogle-news

ifadelerine yer verildi.. İşte ayrıntılı günlük koronavirüs analizleri

5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi