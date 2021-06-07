Koronavirüs Türkiye tablosu: Günlük vaka sayısı hedefe yaklaşıyor! Pozitif sayısı 5 bin seviyesinde.. İşte Kovid-19 verilerinde son durum
Türkiye Koronavirüs tablosunda umut veren veriler gelmeye devam ediyor. Aşılama sayısının 30 milyonu aşması ile birlikte günlük vaka sayılarındaki hızlı düşüş sürüyor. Son 24 saat verilerinde vefat sayısının da azalması dikkat çeken gelişmelerden biri.. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştığı açıklandı.. İşte Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 23.31 itibarıyla 30 milyon 728 bin 747'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 617 bin 855, ikinci doz aşı 13 milyon 110 bin 892 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 728 bin 747 olarak gerçekleşti.
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5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı.
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Ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.
Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada saat 23.31 itibarıyla 1 milyon 903 bin 250 arttı.
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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 593 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 101 bin 2 oldu.
Buna göre, uygulanan aşı miktarı son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.
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İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 998 bin 114, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 113 bin 16, toplamda 5 milyon 111 bin 130, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 473 bin 332, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 108 bin 11, toplamda 2 milyon 581 bin 343, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 193 bin 875, ikinci doz aşı sayısı 904 bin 994, toplamda 2 milyon 98 bin 869 doz olarak kayıtlara geçti