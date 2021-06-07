Koronavirüs Türkiye tablosu: Günlük vaka sayısı hedefe yaklaşıyor! Pozitif sayısı 5 bin seviyesinde.. İşte Kovid-19 verilerinde son durum

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 998 bin 114, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 113 bin 16, toplamda 5 milyon 111 bin 130, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 473 bin 332, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 108 bin 11, toplamda 2 milyon 581 bin 343, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 193 bin 875, ikinci doz aşı sayısı 904 bin 994, toplamda 2 milyon 98 bin 869 doz olarak kayıtlara geçti