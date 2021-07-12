Koronavirüs Türkiye tablosu 12 Temmuz: Son 24 saatin günlük vaka ve vefat sayısı açıklandı. Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayıları...

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 331 bin 801 aşı uygulandı.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 698 bin 483'ü birinci doz, 17 milyon 152 bin 942'si ikinci doz, 2 milyon 887 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 738 bin 829'a yükseldi.