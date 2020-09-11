Koronavirüs Türkiye son durum tablosu: 11 Eylül il il Korona virüs (coronavirüs) ölüm ve vaka sayısı - Covid 19 yoğunluk haritası
Koronavirüs il il Türkiye son durum tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her gün vaka sayısı, ölüm sayısı ve iyileşen hasta sayısı ile güncelleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün koronavirüsten vefat eden hasta sayısı 56 oldu, 1.117 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. Tabloyu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbir uyarısında bulunarak, "Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz." dedi. Diğer yandan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki vaka sayısına dikkat çekti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 20 milyonu aştı. İşte, 11 Eylül Türkiye ve dünya genelinde koronavirüs son durum tablosu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iller göre koronavirüs vaka sayısı hakkında bilgiler verdi. Bakan Koca il il koronavirüs verilerini duyurdu. Koca şunları söyledi;
Vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı.
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyon 50 bini aştı.
Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 50 bin 208’e çıkarken, virüs saptanan 20 milyon 120 bin 362 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 7 milyon 24 bin 182 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 549 bin 771 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 195 bin 245 kişi hayatını kaybetti.
En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 846 bin 659), Hindistan (3 milyon 471 bin 783), Brezilya (3 milyon 453 bin 336), Rusya (862 bin 373), Güney Afrika (569 bin 935), Kolombiya (552 bin 885) ve Peru (536 bin 959) oldu.
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Sağlık Bakanı Koca, 11 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 213 olurken, bin 671 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 56 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 117 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şunları ifade etti;
Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs vaka sayısını duyurdu. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 702 Kovid-19 testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu. Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;
Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün.
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İL İL KORONAVİRÜS VERİLERİ BELLİ OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iller göre koronavirüs vaka sayısı hakkında bilgiler verdi. Koca şunları söyledi;
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı.
Bazı illerimizde hızlı hasta artışından kaynaklanan sorunlar gördük. Sıkıntı yaşayan illerimizle bizzat ilgilendim. Artışta etkili olan nedenleri gözden geçirdik.
Biraz önce ifade ettiğim üzere Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari'yi değerlendirdik.
Vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı.
65 yaş üstünde; Van'da dört kat, Bitlis Hakkari ve Muş'ta üç kat gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çaba göstermeliyiz.
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Türkiye genelinde baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır.
Alacağımız tedbirlerle bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz.
Vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En fazla riske maruz kalanlar sağlık personelimiz. Mücadele esnasında çok sayıda hastalananımız oldu, kayıplarımız oldu. Bu fedakarlıkların, dikkatsizliğe feda edilmesini bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın ihmalleri bizi çok üzüyor. Lütfen tedbirler noktasında dikkatli olalım.
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TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanı Koca, 9 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 111 bin 193 olurken, bin 673 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 55 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 943 kişi ise iyileşti. Twitter üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;
Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.
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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu, 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.
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Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 730 oldu.
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"Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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"Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetlenecek"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine ilişkin, "Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi.
Salgınla mücadelede görev alan tüm mülki idare teşkilatına, polislere, jandarmaya ve 112 personeline teşekkür eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bununla birlikte bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokakta, iş yerinde hatta evde belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyabilir.
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Her vatandaşımızı kendimizin, evlatlarımızın, aile büyüklerimizin, sevdiklerimizin, yaşadığımız şehirdeki herkesin sağlığı için seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Daha iyi bir çözüm bulunana kadar hayatımızı temizlik, maske, mesafe tedbirlerine göre yeniden düzenlemeliyiz.
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Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden, günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz. Dünyanın geri kalanında bu salgın tamamen bitmeden bizim gerçek anlamda kendimizi güvende hissedemeyeceğimizi elbette biliyoruz. Önemli olan ülke ve millet olarak salgından korunma yöntemlerini en ideal düzeyde uygulamamızdır. Tedbiri hakkıyla aldıktan sonra takdiri Rabbimize bırakacağız."
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Adıyaman'da son iki günde 135 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında son iki günde 135 ev karantinaya alındı.
Kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
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Bir önceki güne göre yeni COVID-19 vaka sayısında ve hastaneye yatırılan yeni hastasayısında azalma (sırasıyla -%5,8 ve -%5,3), hastaneden taburcu edilen yeni hastasayısında ise artış (%3,6) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%24,4). Sadece, Ortadoğu AnadoluBölgesinde artış olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 12 vakadır.
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50-64 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 26,7, erkeklerde ise 23,5’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış DoğuKaradeniz Bölgesindedir (-%40,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısındaki en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (%22,7).