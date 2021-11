Koronavirüs Türkiye son 24 saat verileri: Türkiye günlük vaka sayıları ve risk haritası yayınlandı...

"Pozitif vakaların yarıya yakınını 12-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu grupta aşılama oranı maalesef istediğimiz seviyede değil. Ebeveynlerden ve 18 yaş üstü gençlerden talebimiz, bir an önce aşılarını tamamlamaları. 12-18 yaş aralığında bulunanların ebeveynleri, e-Nabız mobil uygulaması üzerinden onay vererek randevu almalı ve çocuklarımızın aşıları hızla tamamlanmalı. Eğitim öğretimin devamı ve normal hayata dönmek için çocukların ve gençlerin aşılanması çok önemli. Bütün veriler, yeni dönemin 'aşısızların pandemisi' olacağını işaret ediyor."



Hatırlatma dozu uyarısı



Ceviz, risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini işaret ederek, şunları kaydetti:



"Önümüz kış, haliyle Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın kapalı alanlarda uzun süre kalacakları bir döneme gireceğiz. Mevsimsel etkilerle grip sezonunun da başlamasıyla birlikte yeni bir pik yaşanabilir. Kapalı alanlarda maskemizi mutlaka takmalıyız. Eksik aşılarımızı bir an evvel tamamlamalıyız. Hastaneye yatışların ve can kayıplarının önüne geçmek için hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmak gerekiyor. Koronavirüse yakalandıktan sonra 'Keşke aşılarımı olsaymışım.' demenin kimseye faydası olmayacak. Aşı olmadığı için önce hastaneye sonra yoğun bakıma yatan hastalarımızın pişmanlıkları bizleri de üzüyor."



Hatay



İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat da Kovid-19'la mücadelede ilk hedeflerine ulaştıklarını belirterek, bundan sonraki hedeflerinin ise yüzde 100 tam aşılı bir Hatay olduğunu kaydetti.



Aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Hambolat, kendilerine ulaşamayanlara hizmet sağlayabilmek adına gezici aşı timlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Hatay'ın ikinci doz aşılamada mavi kategoriye ulaşmasının hastalıktan korumadığının altını çizen Hambolat, " Bu noktada bizim klasik yöntemler dediğimiz maske, mesafe ve hijyenini bırakmamamız gerekiyor. Bu hususta aşılama oranlarının artması bizim uzun süredir beklediğimiz, çabaladığımız ve ulaşmaya gayret ettiğimiz bir noktaydı. Daha rahat olacağız ama kesin çözüm değil." diye konuştu.



Genç nüfusu aşılamadaki hedefimiz yüzde yüz"



Hambolat, ileri yaş kategorisinde aşılama oranlarının yüzde 90'ın üstüne çıktığını ancak genç nüfusun aşılanma oranın istedikleri seviyede olmadığını söyledi.



Genç nüfusu aşılama oranlarının yükseltebilmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Hambolat, şöyle devam etti:



" Hem bilgilendirme hem farkındalık oluşturabilmek adına tüm ekipler sahadayız. Herkesin bildiği üzere aşılamayla birlikte vaka sayılarımız düştü. Fakat vakaların yaş kategorisinde bir kayma oldu. Daha önce daha ziyade yaşlı nüfusta vakalar görülmekle birlikte şu aşamada genç nüfusta vakalarımız arttı. Okulların da açılması bu noktada bizi test sayısı noktasında daha bir gayrete yönlendirdi. Dolayısıyla bu noktada bizim gençlerimizde vakalarımız artıyor. Hamdolsun ki klinikleri çok hafif atlatılıyor. Fakat bu bulaş olmuyor anlamına da gelmemekte. Gençlerimizin aşıya olan ilgisi pandemiden bir an önce kurtarabilmek adına ciddi katkı sağlayacaktır. Yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz şu ki mevcut pozitif vaka sayılarımızda genç nüfus oranı her geçen gün artmakta.



Gençlerimizi mesafe, maske, hijyen ve belli bir yerlerde kapalı alanda yalnız tutabilme noktasında zorlanmaktayız. Hem gezmek, hem de aşı olmamak çok uygun olmayacak. Dolayısıyla sosyal hayatlarını devam ettirmek istiyorlar ise aşılamaya da gereken hassasiyeti göstermesi gerekecek gençlerimizin. Genç nüfusu aşılamadaki hedefimiz yüzde yüz. Aşı hakkı olan tüm bireylerin aşıya ulaşabilmesi ve aşılanması bizim nihayet hedefimiz. Mevcut vaka oranlarımızın yüzde 40'a yakınının 30 yaş altı olduğunu söyleyebiliriz ki bu ciddi bir oran. Daha önce çok daha düşüktü bu rakamlar. Dolayısıyla hastalık seyrinin genç nüfusa doğru kaydığını söyleyebiliriz."



Osmaniye



Osmaniye genelinde de vatandaşlar hastane ve mobil servislerde aşı olmaları için teşvik ediliyor.



İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Kovid-19 la mücadelede en etkin silahın aşı olduğunu bildiklerini ve bu nedenle aşılamaya önem verdiklerini söyledi.



Osmaniye'nin erişkin gruptaki insanların aşılanma oranı bakımından Türkiye'nin en iyi 4. ili olduğunu dile getiren Öznavruz, "İnşallah bu hedefimizi, eğitim öğretim çağındaki çocuklarımızda da yakalamayı istiyoruz. Bu amaçla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle istişare ederek okul müdürlerimize, velilere gönderilmek üzere onay formları gönderdik. Çocuklarını aşı yaptırmak isteyen velilerin bu formları imzalayıp okul müdürlerine getirmesi, müdürlerin de bizimle irtibata geçmesi durumunda bir gün belirleyerek okulda çocuklarımızı aşılamaya başladık, devam ediyoruz." dedi.



12-19 yaş grubu çocukların 1. doz aşılamasında yüzde 55 oranını geçtiklerini, 2. dozda da yüzde 37 seviyelerinde olduklarını kaydeden Öznavruz, "Şu an için sıkıntımız, mevsimsel bir geçiş dönemi olduğu için Kovid-19 ile üst solunum yolu enfeksiyonlarının karıştırılması. Bazı veliler, çocukları koronavirüs değil diyerek okula gönderiyor. Bizim isteğimiz, bu tür semptomlar gösteren çocukların okula gönderilmemesi, şüpheli olan çocuklara ise mutlaka PCR testinin yapılması ve testi negatif çıkana kadar okula gönderilmemesi." diye konuştu.