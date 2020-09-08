Koronavirüs Türkiye 8 Eylül tablosu son durum: İl il günlük vaka ve ölüm sayıları.. İllerin Kovid-19 risk haritası

"Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetlenecek" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine ilişkin, "Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi.



Salgınla mücadelede görev alan tüm mülki idare teşkilatına, polislere, jandarmaya ve 112 personeline teşekkür eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: