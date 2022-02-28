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Koronavirüs tablosunda son 24 saatin verileri açıklandı! Fahrettin Koca risk grubundakilere dikkat çekti... İşte Koronavirüs tablosu ölüm ve vaka sayısı

#Koronavirüs Tablosu#Kovid 19#Koronavirüs Vaka Sayısı

Koronavirüs tablosundaki son durum paylaşıldı. Düşen vaka sayısı umut verirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka ve ölüm sayısı ile ilgili dikkat çeken bir yorum yayınladı. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 394 bin 263 testte 49 bin 792 vaka tespit edildi. 206 kişi hayatını kaybederken, 69 bin 845 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

1/4Koronavirüs tablosunda son 24 saatin verileri açıklandı Fahrettin Koca risk grubundakilere dikkat çekti... İşte Koronavirüs tablosu ölüm ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 394 bin 263 testte 49 bin 792 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 69 bin 845 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,92, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,06 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 675 bin 34, 2'nci dozda 52 milyon 797 bin 530 ve 3'üncü dozda 27 milyon 44 bin 968 olmak üzere toplam 145 milyon 537 bin 442 aşı uygulandı.

2/4Koronavirüs tablosunda son 24 saatin verileri açıklandı Fahrettin Koca risk grubundakilere dikkat çekti... İşte Koronavirüs tablosu ölüm ve vaka sayısı

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

3/4RİSK GRUBUNDAYSAK KENDİMİZİ İYİ KORUMALIYIZ

'RİSK GRUBUNDAYSAK KENDİMİZİ İYİ KORUMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor.

4/4Koronavirüs tablosunda son 24 saatin verileri açıklandı Fahrettin Koca risk grubundakilere dikkat çekti... İşte Koronavirüs tablosu ölüm ve vaka sayısı

Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" ifadelerini kullandı.

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#Koronavirüs Tablosu#Kovid 19#Koronavirüs Vaka Sayısı