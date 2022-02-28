Koronavirüs tablosunda son 24 saatin verileri açıklandı! Fahrettin Koca risk grubundakilere dikkat çekti... İşte Koronavirüs tablosu ölüm ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 394 bin 263 testte 49 bin 792 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 69 bin 845 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,92, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,06 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 675 bin 34, 2'nci dozda 52 milyon 797 bin 530 ve 3'üncü dozda 27 milyon 44 bin 968 olmak üzere toplam 145 milyon 537 bin 442 aşı uygulandı.