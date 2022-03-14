Koronavirüs tablosunda son 24 saat: Kovid-19 risk haritasında il il vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 298 bin 252 testte 17 bin 426 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,01, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,22 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 734 bin 779, 2'nci dozda 52 milyon 897 bin 465 ve 3'üncü dozda 27 milyon 393 bin 878 olmak üzere toplam 146 milyon 243 bin 976 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 26 Şubat-4 Mart arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. Ancak Ankara vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 26 Şubat-4 Mart'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre, 646,49'dan 522,38'e, Ankara'da 1275,52'den 916,03'e, İzmir'de ise 662,39'dan 456,19'a düştü. Ayrıca Ankara, 916,03 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller ise 31,83 ile Şırnak, 37,34 ile Van ve 60,02 ile Hakkari oldu.