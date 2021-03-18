Koronavirüs tablosu ve il il risk haritasında son durum... İllere göre haftalık harita yayınlandı! İşte Türkiye 18 Mart Kovid-19 tablosu ve vaka sayısı
18 Mart Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile güncelleniyor. Koronavirüs vaka sayıları ve yayınlanan risk haritası illerdeki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Kentlerdeki risk haritası ve vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 6-12 Mart koronavirüs haritasında Samsun: 458,53, Sinop: 354,56, Giresun: 296,84 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin vaka sayısını paylaşarak, en çok artışın Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul'da olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından özellikle büyükşehirlerdeki kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Tabloda açıklanan son verilere göre 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. İşte Kovid 19 Türkiye tablosundaki son durum ve risk haritası
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Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, ağır hasta 1484 oldu, 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı. Öte yandan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını haritası yayınlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 100.000 nüfusta vaka görünme oranı ile ilgili paylaştığı grafikte Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur'da vaka sayısının azaldığını bildirdi.
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17 MART VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı koronavirüs günlük tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.
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16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 16 Mart koronavirüs tablosunu yayınladı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.
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Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayısı ve grafik bilgilerini Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
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HAFTALIK RİSK HARİTASI YAYINLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısını paylaştı
İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.
Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.
100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.
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15 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı 15 Mart koronavirüs tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1425 oldu, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.
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Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele oldu. İllerdeki vaka sayılarında artış masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kimi illerimizde görülen vaka yükselişine rağmen, hastaneye sınırlı yansıma sevindirici bir gelişme.
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Artış, hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak, bu meselenin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
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MASAYA GELEN KONULAR
Kritik toplantıda koronavirüs gündemi ele alındı. Mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar değerIendirildi.
Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.
Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.
Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir.
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AŞILAMA SÜRECİ DE GÜNDEMDE
Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek.
Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.