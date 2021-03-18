Gündem Haber Giriş: 18 Mart 2021 - 18:35 | 18 Mart 2021 - 18:36

Koronavirüs tablosu ve il il risk haritasında son durum... İllere göre haftalık harita yayınlandı! İşte Türkiye 18 Mart Kovid-19 tablosu ve vaka sayısı

18 Mart Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile güncelleniyor. Koronavirüs vaka sayıları ve yayınlanan risk haritası illerdeki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Kentlerdeki risk haritası ve vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 6-12 Mart koronavirüs haritasında Samsun: 458,53, Sinop: 354,56, Giresun: 296,84 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin vaka sayısını paylaşarak, en çok artışın Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul'da olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından özellikle büyükşehirlerdeki kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Tabloda açıklanan son verilere göre 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. İşte Kovid 19 Türkiye tablosundaki son durum ve risk haritası