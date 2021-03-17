Gündem Haber Giriş: 17 Mart 2021 - 19:27 | 17 Mart 2021 - 19:27

17 Mart Koronavirüs tablosu ve il il risk haritasında son durum... İllere göre haftalık harita yayınlandı! İşte Türkiye Kovid-19 tablosu ve vaka sayısı

17 Mart Koronavirüs tablosu son gelişmeler ile güncelleniyor. Koronavirüs vaka sayıları ve güncellenen risk haritası illerdeki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Kentlerdeki risk haritası ve vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 6-12 Mart koronavirüs haritasında Samsun: 458,53, Sinop: 354,56, Giresun: 296,84 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin vaka sayısını paylaşarak, en çok artışın Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul'da olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından özellikle büyükşehirlerdeki kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Tabloda açıklanan son verilere göre 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. İşte Kovid 19 Türkiye tablosundaki son durum ve risk haritası