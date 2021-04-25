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Haber Giriş: 25 Nisan 2021 - 19:42 | 

Koronavirüs tablosu son durum... Türkiye il il 25 Nisan corona virus vaka sayısı - İstanbul'da vaka sayısı yüzde 20 düştü..

25 Nisan koronavirüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile güncelleniyor. Türkiye genelinde vaka sayılarının 60 binleri bulmasının ardından, alınan önlemler ilk etkilerini gösterdi. Koronavirüs Türkiye tablosu ile ilgili açıklama yapıldı ve son vaka sayısı belli oldu. Corona virüs vaka sayısı tablosunda, vatandaşlar kaç kişinin testinin pozitif çıktığı, ağır hasta sayısı, vaka sayısı gibi bilgileri öğreniyorlar. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İstanbul'da vaka sayısında yüzde 20 düşüş olduğunu belirtti. Son yayınlanan tabloya göre ağır hasta 3 bin 590 oldu, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı. İşte, güncel 25 Nisan korona virüs tablosu ve detaylar...

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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunda umut veren gelişmeler yaşandı. 60 binlere ulaşan vaka sayısı ile başlayan kısmi kısıtlamaların ardından, vaka sayısı 38 binlere düştü. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son tabloya göre, 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yüzde 20 vaka sayısında düşüş olduğunu ancak yoğun bakım doluluk oranının devam ettiğini belirtti.

225 NİSAN VAKA SAYISI

25 NİSAN VAKA SAYISI

2 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Son açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

324 NİSAN GÜNCEL TABLO

24 NİSAN GÜNCEL TABLO

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 905 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 623 bin 978'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416, vefat sayısı 38 bin 11, ağır hasta sayısı 3 bin 511 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 302 bin 91 testte, 49 bin 438 vaka ile 3 bin 89 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 343 kişi ile toplam can kaybı 37 bin 672’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 302 bin 91 testte 49 bin 438 vaka, 3 bin 89 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 343 kişi hayatını kaybederken, 60 bin 176 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795, toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, toplam vefat sayısı 37 bin 672, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 475, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 970 bin 111 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

5İSTANBULDA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

İSTANBUL'DA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız.

622 NİSAN VAKA SAYISI

22 NİSAN VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 312 bin 109 testte, 54 bin 791 vaka ile 3 bin 128 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 354 kişi ile toplam can kaybı ise 37 bin 329’a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 312 bin 109 testte 54 bin 791 vaka, 3 bin 128 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 354 kişi hayatını kaybederken, 65 bin 593 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704, toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, toplam vefat sayısı 37 bin 329, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 463, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 909 bin 935 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

721 NİSAN KORONA TABLOSU

21 NİSAN KORONA TABLOSU

21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloda Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta 3 bin 398 oldu, 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ve vaka sayılarını açıkladı. Yayınlanan son tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

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Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 19 Nisan verilerine göre 318 bin 869 test yapılırken 55 bin 149 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 2 bin 862 olarak açıklandı. Maalesef koronavirüsten 341 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 48 bin 947 olarak açıklandı

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Test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, vefat sayısı 35 bin 926, ağır hasta sayısı 3 bin 275 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

11Bakan Koca koronavirüs vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Bakan Koca koronavirüs vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak.' açıklamasında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.

Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu anımsattı.

Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncellenen haritayı bu mesajla paylaştı;

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım.

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Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişide Şırnak'ta 47,60, Siirt'te 83,97, Van'da 89,01, Şanlıurfa'da 91,01 ve Hakkari'de 91,26 vaka tespit edildi.

Haftalık verilere göre, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu doğrultuda vaka sayısı 100 bin kişide Çanakkale'de 962,98, Yalova'da 838,25, Kırklareli'nde 830,44 ve Tekirdağ'da 747,13 oldu.

İllerin 10-16 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Mardin (93,83), Diyarbakır (117,36), Muş (123,32), Bitlis (150,15), Batman (157,19), Adana (187,36), Uşak (207,89), Mersin (213,56), Kahramanmaraş (221,46), Denizli (223,36), Artvin (230,09), Ardahan (230,86), Hatay (239,74), Muğla (242,31), Gümüşhane (242,76), Adıyaman (248,08), Burdur (258,71), Tunceli (266,05), Aydın (268,08), Kars (291,66), Gaziantep (293,36), Karaman (298,92), Bingöl (300,25), Antalya (301,65), Manisa (305,39), Ağrı (307,23), Elazığ (311,93), Kırşehir (315,99), Osmaniye (347,46), Aksaray (356,26), Afyonkarahisar (359,74), Isparta (367,47), Niğde (370,09), Sivas (372,86), Kütahya (375,77), Karabük (380,52), Çankırı (399,11), Sakarya (404,55), Trabzon (409,9), Nevşehir (410,54), Iğdır (415,77), Kırıkkale (430,57), Sinop (440,73), Bolu (442,18), Zonguldak (456,36), Amasya (461,11), Kilis (462,21), Tokat (467,17), Çorum (475,55), Erzurum (493,09), Bilecik (494,25), Yozgat (499,89), Bursa (500,57), Kayseri (504,2), Bartın (512,11), Rize (516,03), Düzce (521,38), Malatya (563,79), Ordu (565,14), Balıkesir (566,32), Bayburt (568,92), Konya (579,37), Edirne (590,05), Erzincan (593,35), Samsun (601,14), Eskişehir (605,85), Giresun (624,22), Kocaeli (666,41), Kastamonu (683,09)."

15Kovid-19 kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat, ağır hasta sayısı 2 kat arttı

Kovid-19 kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat, ağır hasta sayısı 2 kat arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük Kovid-19 verilerine göre 18 Mart'ta 81, 18 Nisan'da ise 318 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 18 Mart'ta 1503, 18 Nisan'da ise 3 bin 275 oldu.

Kovid-19 verilerine göre, 18 Mart-18 Nisan'ı kapsayan sürede vefatlar 4 kat, ağır hastalar ise 2 kat arttı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, şubat ayında Kovid-19 kaynaklı ölümler yarı yarıya azaldı.

Kovid-19 nedeniyle 1 Şubat'ta 124 kişi hayatını kaybetti. Vefatların kademeli şekilde azaldığı ayın son gününde 66 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Marttan itibaren vefatlarda artış yaşanmaya başladı. Bu ayın ilk gününde 69 kişinin, 18'inde 81 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, mart ayının 21'inde vefatlar üç haneli rakamlara çıktı. O gün 102, 31 Mart'ta ise 152 kişi hayatını kaybetti.

Artış nisan ayında da devam etti. 1 Nisan tablosunda vefatlar 176'yken, 6 Nisan'da 200'ü aşarak 211 olarak kayıtlara geçti.Kovid-19 nedeniyle 18 Nisan'da 318 kişi hayatını kaybetti. 18 Mart'ta 81 kişinin yaşamını yitirdiği göz önüne alındığında, 1 aylık süreçte Kovid-19 kaynaklı vefatların 4 kat arttığı görüldü.

Ağır hastalara ilişkin tablo

Ağır hasta sayısı da şubat ayında azaldı. 1 Şubat'ta durumu ağır Kovid-19 hasta sayısının 1615, 15 Şubat'ta 1232, 28 Şubat'ta ise 1191 olduğu belirtildi.

Martın başlangıcıyla beraber ağır hastalar da artmaya başladı. Kovid-19 tedavisi gören ağır hasta sayısı 1 Mart'ta 1215, 15 Mart'ta 1425 ve 18 Mart'ta 1503 oldu.

Ağır hasta sayısı 30 Mart'ta ise 2 bini aştı ve 2 bin 54 olarak açıklandı.

Nisan ayının ilk haftasında ağır hastalar 2 bin 604'e kadar yükseldi. Bu ayın ikinci haftası bittiğinde 14 Nisan'da rakam 3 bini aşarak 3 bin 18 olarak kaydedildi.

Son üç günde ağır hasta sayısında artış eğilimi sürdü ve 16 Nisan'da 3 bin 205, 17 Nisan'da 3 bin 240 olarak duyuruldu.

Tabloda 18 Mart'ta 1503 olarak açıklanan ağır hasta sayısının 18 Nisan'a gelindiğinde 2 kat artarak 3 bin 275'e yükseldiği görüldü.

16Sağlık Bakanlığı toplam aşılanma sayısını duyurdu 20 milyon geçildi

Sağlık Bakanlığı toplam aşılanma sayısını duyurdu! 20 milyon geçildi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek" mesajını paylaştı.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 09.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12 milyon 207 bin 83, ikinci doz aşısı 7 milyon 793 bin 292 oldu, böylece toplam doz miktarı 20 milyonu geçti.

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 3 milyon 174 bin 795, Ankara'da 1 milyon 599 bin 758, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 78 doz olarak kayıtlara geçti.

17AŞI TEMİNİ VE UYGULAMA SÜRECİ

AŞI TEMİNİ VE UYGULAMA SÜRECİ



Bugüne kadar tedarik edilen CoronaVac aşısının miktarı 26 milyonu geçti, 30 milyon BioNTech aşısının da haziranda Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Yerli aşıda Faz 2 çalışması tamamlandı, önümüzdeki birkaç hafta içinde Faz 3'e geçilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı.

İkinci aşamada yer alan 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada yer alan bazı kronik hastaların aşılanması sürüyor.

Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının ardından dördüncü aşamada "sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara" Kovid-19 aşısı uygulanacak. Sağlık Bakanlığı, tedarik süreçlerinin hızlandırılmasıyla haziranda 40 yaş üstüne aşılamanın başlatılmasını planlıyor.

Ramazan dolayısıyla iftardan sonra da vatandaşlara aşı yapılabiliyor.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek" mesajını paylaştı.

18Kovid-19 vaka sayısı 75 ilde arttı, 6 ilde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 75 ilde arttı, 6 ilde azaldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 10-16 Nisan'ı kapsayan tabloya göre, Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova 100 binde en fazla vaka artışının yaşandığı iller oldu.

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Buna göre Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller sırasıyla Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı bir haftada Düzce'de 166, 55, Çanakkale'de 161,64, Zonguldak'ta 155,62, Yozgat'ta 149,61, Yalova'da 147,43 kişi arttı.

Gümüşhane, Artvin, Siirt, Kahramanmaraş ve Edirne, en az vaka artışının görüldüğü 5 il olarak kayda geçti.

Vaka artışında üç büyükşehrin durumu

İstanbul'da 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 804,97'den 920,57'ye yükselse de bir önceki haftaya göre vaka artış hızının yavaşladığı görüldü. Geçen hafta vaka artışında üçüncü sırada yer alan İstanbul bu hafta 11'inciliğe geriledi.

Başkent Ankara'da 100 binde Kovid-19 vaka sayıları 419,06'dan 534,14'e çıktı. Ankara, vaka artışına göre 81 il arasında 12'nci sırada yer aldı.

Bir önceki hafta 100 binde 304,07 vakanın görüldüğü İzmir'de sayı 351,97'ye yükselse de vaka artış hızı yavaşladı ve şehir 42'nci sıradan 49'unculuğa geriledi.

Vaka sayısı azalan iller

Haftalık verilere göre Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye, Adıyaman ve Çankırı, Kovid-19 vaka sayılarında düşüş yaşanan iller olarak sıralandı.

Kırklareli geçen hafta hem vaka sayısı hem de vaka artışı bakımından listenin ilk sırasındaydı. Bu hafta ise Kırklareli vakaların azaldığı 6 il arasında birinci olma başarısını gösterdi. Kentte geçen hafta 100 binde görülen vaka sayısı 882,13 iken bu hafta 830,44 oldu.

En fazla vaka görülen iller listesinde uzun süre ilk sırada yer alan Samsun'da, vaka sayılarında geçen hafta başlayan düşüş devam etti. İlde 100 binde görülen vaka sayısı 645,17'den 601,14'e geriledi.

Samsun'la beraber geçen haftanın Kovid-19 vakası azalan iki ilinden biri olan Ardahan ise azalma eğilimini koruyamadı. Ardahan'da 179,91 olan 100 binde vaka sayısı bu hafta 230,86'ya çıktı.

İllerin vaka artış aralıkları

Türkiye genelinde bir haftada 30 ilde 100 bin nüfusta Kovid-19 vakaları 1-50 aralığında arttı.

Bu iller, Gümüşhane, Artvin, Siirt, Kahramanmaraş, Edirne, Bilecik, Şırnak, Adana, Diyarbakır, Van, Aksaray, Muş, Şanlıurfa, Kastamonu, Antalya, Mardin, Mersin, Giresun, Balıkesir, Amasya, Muğla, Tokat, Sinop, Aydın, Bitlis, Hakkari, İzmir, Batman, Gaziantep ve Çorum olarak sıralandı.

Vaka artışları 27 ilde 50-100 aralığında görüldü.

Bu iller Isparta, Trabzon, Ardahan, Ağrı, Hatay, Karaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Rize, Ordu, Manisa, Nevşehir, Sivas, Niğde, Sakarya, Kırşehir, Bartın, Denizli, Eskişehir, Bursa, Konya, Uşak, Iğdır, Kütahya, Bingöl ve Bayburt olarak kayda geçti.

100-200 aralığında vaka artışının yaşandığı 18 il ise Kars, Kırıkkale, Kayseri, Burdur, Afyonkarahisar, Bolu, Ankara, İstanbul, Karabük, Erzurum, Erzincan, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Çanakkale ve Düzce oldu.

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