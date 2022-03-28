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Koronavirüs tablosu son durum: İl il risk durumu açıklandı... İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizde vaka sayısı

#Koronavirüs#Koronavirüs Tablosu#İl İl Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il ülkemizde koronavirüs vaka sayılarını ve risk durumlarını açıkladı. Koca, 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 239,48, Ankara'da 395,38 ve İzmir'de 247,16 oldu.

1/4Koronavirüs tablosu son durum: İl il risk durumu açıklandı... İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizde vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. 12-18 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. Eskişehir ise 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

2/4Koronavirüs tablosu son durum: İl il risk durumu açıklandı... İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizde vaka sayısı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 340,61'den 239,48'e, Ankara'da 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de ise 324,82'den 247,16'ya düştü. Eskişehir ise 628,47 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 8,60 ile Şırnak, 11,04 ile Van ve 15,54 ile Şanlıurfa oldu.

3/4Bakan Kocanın açıklaması şu şekilde:

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

4/424 SAATTE 251 BİN 242 TEST

24 SAATTE 251 BİN 242 TEST

Sağlık Bakanlığı, 27 Mart Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 251 bin 242 testte 11 bin 194 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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#Koronavirüs#Koronavirüs Tablosu#İl İl Vaka Sayısı