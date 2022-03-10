KORONAVİRÜS TABLOSU: İl il risk haritası açıklandı... İşte son 24 saatin koronavirüs vaka sayısı

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 725 bin 502, 2'nci dozda 52 milyon 880 bin 970 ve 3'üncü dozda 27 milyon 345 bin 761 olmak üzere toplam 146 milyon 144 bin 478 aşı uygulandı.