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Koronavirüs tablosu 9 Nisan: Türkiye koronavirüs tablosu yayımlandı! İşte günlük corona virüs (kovid-19) vaka, hasta ve iyileşen sayısı

#Koronavirüs Tablosu#Koronavirüs

Koronavirüs tablosu ile ilgili açıklamalar güncel olarak yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı tarafından yaptığı açıklamalarda koronavirüs hasta  sayısını ve vefat sayısı açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 186 bin 226 testte 6 bin 986 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti. İşte coronavirüs tablosunda son durum detayları...

1/4Koronavirüs tablosu 9 Nisan: Türkiye koronavirüs tablosu yayımlandı İşte günlük corona virüs (kovid-19) vaka, hasta ve iyileşen sayısı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. İşte günlük corona virüs (kovid-19) vaka, hasta ve iyileşen sayısı...

2/49 NİSAN SON DURUM TABLOSU

9 NİSAN SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

3/4Koronavirüs tablosu 9 Nisan: Türkiye koronavirüs tablosu yayımlandı İşte günlük corona virüs (kovid-19) vaka, hasta ve iyileşen sayısı
4/4COVİD-19 GENELGESİ RESMİ GAZETEDE

COVİD-19 GENELGESİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun alacağı tedbirler uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelgeye göre, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı. Yayımlanan genelge ile salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği aktarıldı.

 

 

 

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