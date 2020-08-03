Koronavirüs tablosu 3 Ağustos : Türkiye koronavirüs (coronavirüs) günlük ölüm ve vaka sayısı son durum tablosu

İKİNCİ DALGA UYARISI Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüs salgınında, sonbaharda beklenen muhtemel ikinci dalgaya ilişkin uyarılarda bulundu.

Kurallara uyulmazsa, pozitif vaka sayılarının sonbaharda daha da artacağını belirten Taşova, şunları kaydetti:

"İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız tabii ki. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının artırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor. Bu ara süreci (normalleşme) bu amaçla kullanmayı çok istedik açıkçası. Sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uyarsak, toplumda virüsün yayılım hızının azaldığını görüyoruz ama uymadığımız zaman da bu artacaktır."

Kovid-19 ile mücadele için "çat kapı" ekibi kuruldu

Erzurum'da salgınla mücadelede polis ve sağlık görevlilerinden oluşan 50 kişilik ekip, evde karantinada bulunması gerekenlere "çat kapı" denetim yaparak virüsün yayılmasını ve vakaların artmasını engelliyor.

Gaziantep'te, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 2 düğün iptal edildi.BAKAN KOCA’DAN UYARISağlık Bakanı Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu. Koca, paylaşımında, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.



