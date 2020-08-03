Koronavirüs tablosu 3 Ağustos : Türkiye koronavirüs (coronavirüs) günlük ölüm ve vaka sayısı son durum tablosu
Koronavirüs tablosu araştırılıyor. 3 Ağustos’ta dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 milyon 140 bini aşarken, can kaybı 690 bin 903'e, iyileşenlerin sayısı 11 milyon 411 bin 596'ya yükseldi. Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 856 bin 264’e, ölü sayısı 14 bin 207’ye çıktı. 2 Ağustos'ta Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.
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Koronavirüs tablosu Türkiye ve dünya genelindeki vaka sayısı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs son durum tablosu güncel olarak açıklanıyor. 3 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı.2 Ağustos'ta Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu. 3 Ağustos’ta dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 milyon 140 bini aşarken, can kaybı 690 bin 903'e, iyileşenlerin sayısı 11 milyon 411 bin 596'ya yükseldi.
KORONAVİRÜS SON DURUM TABLOSU 3 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 milyon 140 bini aşarken, can kaybı 690 bin 903'e, iyileşenlerin sayısı 11 milyon 411 bin 596'ya yükseldi. İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 artarak 17 bin 405'e yükseldi. Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 69 bin 849'a yükseldi. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 24-30 Temmuz haftasındaki günlük ortalama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 490,7'ye çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 68'lik artışa tekabül ettiğini açıkladı.
2 Ağustos'ta Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu. 978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında son 3 günde yeni hasta sayısının arttığı illerde zatürre oranının aynı kaldığını, ülke genelinde ağır hasta sayısının kontrol altında göründüğünü belirtti. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti. 978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 olarak belirlendi. Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi: "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici."
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İKİNCİ DALGA UYARISI
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüs salgınında, sonbaharda beklenen muhtemel ikinci dalgaya ilişkin uyarılarda bulundu. Kurallara uyulmazsa, pozitif vaka sayılarının sonbaharda daha da artacağını belirten Taşova, şunları kaydetti: "İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız tabii ki. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının artırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor. Bu ara süreci (normalleşme) bu amaçla kullanmayı çok istedik açıkçası. Sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uyarsak, toplumda virüsün yayılım hızının azaldığını görüyoruz ama uymadığımız zaman da bu artacaktır." Kovid-19 ile mücadele için "çat kapı" ekibi kuruldu Erzurum'da salgınla mücadelede polis ve sağlık görevlilerinden oluşan 50 kişilik ekip, evde karantinada bulunması gerekenlere "çat kapı" denetim yaparak virüsün yayılmasını ve vakaların artmasını engelliyor. Gaziantep'te, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 2 düğün iptal edildi.BAKAN KOCA’DAN UYARISağlık Bakanı Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu. Koca, paylaşımında, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.