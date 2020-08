Koronavirüs tablosu 2 Ağustos: Türkiye koronavirüs (coronavirüs) günlük vaka ve ölüm sayısı son durum tablosu

Koronavirüs tablosu Türkiye ve dünya genelindeki vaka sayısı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosu her gün güncel olarak yayımlanıyor. 2 Ağustos’ta vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 42 bin 795’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 340 bin 879 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 12 bin 752 aktif vaka bulunuyor. 1 Ağustos’ta Türkiye’de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu. 2 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.



KORONAVİRÜS SON DURUM TABLOSU

2 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. An itibari ile vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 42 bin 795’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 340 bin 879 kişi sağlığına kavuştu.

1 Ağustos’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koca, son 24 saat içerisinde 44 bin 846 test yapıldığını ve toplam test sayısının da 4.845.669’a ulaştığını duyurdu. Tabloya göre, son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.