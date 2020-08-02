MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüs tablosu 2 Ağustos: Türkiye koronavirüs (coronavirüs) günlük vaka ve ölüm sayısı son durum tablosu
GeriGündem Koronavirüs tablosu 2 Ağustos: Türkiye koronavirüs (coronavirüs) günlük vaka ve ölüm sayısı son durum tablosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 14:42,

Koronavirüs tablosu 2 Ağustos: Türkiye koronavirüs (coronavirüs) günlük vaka ve ölüm sayısı son durum tablosu

Koronavirüs tablosu 2 Ağustos itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. 2 Ağustos’ta vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 42 bin 795’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 340 bin 879 kişi sağlığına kavuştu. En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 764 bin 588 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 157 bin 905 kişi hayatını kaybetti. 1 Ağustos’ta yapılan açıklamada Türkiye’de hasta sayısının 996, iyileşen sayısının 981, vefat sayısının ise 19 olduğu duyuruldu. 2 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. İşte detayuar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs tablosu Türkiye ve dünya genelindeki vaka sayısı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosu her gün güncel olarak yayımlanıyor. 2 Ağustos’ta vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 42 bin 795’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 340 bin 879 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 12 bin 752 aktif vaka bulunuyor. 1 Ağustos’ta Türkiye’de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu. 2 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

KORONAVİRÜS SON DURUM TABLOSU
2 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. An itibari ile vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 42 bin 795’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 340 bin 879 kişi sağlığına kavuştu.
1 Ağustos’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koca, son 24 saat içerisinde 44 bin 846 test yapıldığını ve toplam test sayısının da 4.845.669’a ulaştığını duyurdu. Tabloya göre, son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.

2BAKAN KOCA’DAN UYARI
Abone Olgoogle-news

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu. Koca, paylaşımında, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DURUM HARİTASI- TIKLAYINIZ

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 18 milyon 42 bini aştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 689 bin 164 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 42 bin 795’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 340 bin 879 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 12 bin 752 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 764 bin 588 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 157 bin 905 kişi hayatını kaybetti.

3Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler
Abone Olgoogle-news

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:
"Brezilya (2 milyon 708 bin 876), Hindistan (1 milyon 756 bin 220), Rusya (850 bin 870), Güney Afrika (503 bin 290), Meksika (424 bin 637), Peru (434 bin 193), Şili (357 bin 658), İspanya (335 bin 602), İran (306 bin 752), Kolombiya (306 bin 181), İngiltere (303 bin 952), Pakistan (279 bin 146), Suudi Arabistan (277 bin 478), İtalya (247 bin 832), Bangladeş (239 bin 860), Türkiye (231 bin 869), Almanya (211 bin 77), Arjantin (196 bin 543), Fransa (187 bin 919), Irak (126 bin 704), Kanada (116 bin 599), Katar (110 bin 911), Endonezya (109 bin 936) Ve Filipinler (103 bin 185)."
ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler de şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (93 bin 616), Meksika (47 bin 472), İngiltere (46 bin 193), Hindistan (37 bin 436), İtalya (35 bin 146), Fransa (30 bin 265), İspanya (28 bin 445), Peru (19 bin 408), İran (16 bin 982), Rusya (14 bin 128), Kolombiya (10 bin 330), Belçika (9 bin 845), Şili (9 bin 533), Almanya (9 bin 226), Kanada (8 bin 941), Güney Afrika (8 bin 153), Hollanda (6 bin 148), Pakistan (5 bin 970), İsveç (5 bin 743), Ekvador (5 bin 736) ,Türkiye (5 bin 710) ve Endonezya (5 bin 193)."
- Virüs nedeniyle 689 bin 164 kişi yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi