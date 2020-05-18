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Evdehayat
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 16:37,

Koronavirüs Sonrası Bütçe Planlaması Nasıl Yapılmalı?

Koronavirüs dönemi ile ilgili kısıtlamalar tüm dünyada olduğu üzere Türkiye'de de yerini hayatın yeniden normalleşmesine yönelik kararlara bırakıyor. Günlük alışkanlıklara ve iş hayatına dair eskiye dönmeye yönelik adımlar atılırken, pandeminin getireceği ekonomik sorunlar ve belirsizlik ise gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Koronavirüs salgını sonrasında mali durumu daha kolay yönetmek için pratik ipuçları...

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1Endişenin bütçenizi yönetmesine izin vermeyin
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Endişenin bütçenizi yönetmesine izin vermeyin

Normalleşme süreci bir çok soruyu beraberinde getiriyor. Hayatın normalleşmesine yönelik adımlar atılsa da, endişeler sürüyor. Bu dönemde salgınla ilgili devam eden endişelerin ve psikolojiyi etkileyen olumsuz haber trafiğinin bütçenizi yönetmesine izin vermeyin. Ayrıca bu dönemde de mümkün olduğunca az borçlanmaya özen gösterin.

2Mali durum tablosu oluşturun
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Mali durum tablosu oluşturun

Mali durumu bir gelir-gider tablosuyla somut bir biçimde ortaya koymak, koronavirüs salgını sonrasında da daha bilinçli ve doğru bir ekonomik hareket alanına sahip olmanızı sağlayacaktır. Gelirinizi ve harcamalarınızı net bir şekilde görmek ve kolayca takip edebilmek için aylık bir mali durum tablosu oluşturun.

3İhtiyaçlar listesi hazırlayın
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İhtiyaçlar listesi hazırlayın

İhtiyaçlar listesi hazırlamanın, her zaman mevcut bütçenin en kolay ve verimli şekilde yönetilmesini sağladığını unutmayın. Oluşturduğunuz ihtiyaçlar listesine sadık kalın ve yalnızca ihtiyacınız olanı satın alın. Bir şeyleri yalnızca indirimde oldukları için satın almaktan kaçının. Yalnızca birincil ihtiyaçlara yönelik harcamalara ağırlık verin.

4Haftada bir kez alışveriş yapın
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Haftada bir kez alışveriş yapın

Günlük hayatın normalleşmeye başlamasının getirdiği psikolojik rahatlamayla birlikte uzun süredir uğramadığınız mağazalara, alışveriş noktalarına gitmek istemeniz oldukça insani bir istek. Ancak mümkünse normalleşme sonrasındaki ilk dönemlerde haftada bir kez alışveriş yapın. Mağazalara her gün veya haftada birkaç kez uğramanızın daha fazla harcama yapma eğilimi getireceğini unutmayın.

5Sürecin devam ettiğinin bilincinde olun
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Sürecin devam ettiğinin bilincinde olun

Hayatın normalleşmesine yönelik adımlar atılsa da, sürecin devam ettiğinin bilincinde olun. Koronavirüs salgınının gelecek günlerde neler getireceği konusunda bilinmezliğini koruduğunu unutmayın. Birikim yapmak, bu gibi kritik dönemlerin kolayca atlatılmasını sağladığından, eğer mümkünse az bir meblağ dahi olsa kenara koymaya çalışın.

Kaynak: Generali Sigorta

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