Evdehayat Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 16:37 , 18 Mayıs 2020 - 16:37

Koronavirüs Sonrası Bütçe Planlaması Nasıl Yapılmalı?

Koronavirüs dönemi ile ilgili kısıtlamalar tüm dünyada olduğu üzere Türkiye'de de yerini hayatın yeniden normalleşmesine yönelik kararlara bırakıyor. Günlük alışkanlıklara ve iş hayatına dair eskiye dönmeye yönelik adımlar atılırken, pandeminin getireceği ekonomik sorunlar ve belirsizlik ise gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Koronavirüs salgını sonrasında mali durumu daha kolay yönetmek için pratik ipuçları...