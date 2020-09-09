Koronavirüs sonrası bu belirtiler kalabiliyor! 15 semptoma dikkat…

The Sun'a konuşan Doktor Ben Littlewood-Hillsdon, Covid-19'un neden uzun süren bir hastalık olduğunun henüz anlaşılamadığını söyledi. “Uzun Covid "in resmi bir tıbbi terim olmadığını, ancak semptomları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi olarak tanınan iki haftalık semptom süresinden daha uzun süre devam eden kişileri tanımlamak için konuşma dilinde kullanılan bir terim olduğunu açıkladı.