Koronavirüs son durum tablosu: 4 Eylül vaka ve ölüm sayısı... Sağlık Bakanı Koca 4 Eylül Koronavirüs son durum tablosu ve ölü sayısını açıkladı!
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 26 milyon 356 bine çıkarken, can kaybı 870 bine, iyileşen sayısı ise 18 milyon 562 bine ulaştı. Türkiye'de geçtiğimiz 3 Eylül'de 1642 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 49 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 274 bin 943, can kaybı 6 bin 511 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında bugünün güncel rakamlarını ve ülke genelinde koronavirüsle mücadele adına önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca 'Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranımız şu an yüzde 51 yoğun bakım doluk oranımız yüzde 68 solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 31.' dedi. Öte yandan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ta da yeni hastaneler yapılacağını açıkladı. İşte, Koronavirüs son durum tablosu: 4 Eylül vaka ve ölüm sayısı...
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Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 310 bin, Brezilya'da 4 milyon 7 bin, Hindistan'da 3 milyon 933 bin, Rusya'da ise 1 milyon 9 bini aştı.
Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda, salgın sürecinde Meksika'da 1320, ABD'de 1077, İngiltere'de 649 ve Brezilya'da 634 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 190 bine ulaştığı ABD'de, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren Kovid-19 aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdiği bildirildi.
Rusya, Çin ilaç şirketi CanSino'nun potansiyel Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin ülkede yapılmasına onay verdi.
İngiltere'nin önde gelen kahve zincirlerinde Costa Coffee'nin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle oluşan mali yükün azaltılması için 1.500 kişiyi işten çıkarmayı planladığı açıklandı.
İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artışın devam etmesi nedeniyle virüsün yaygın olduğu 30 il ve ilçede karantina uygulanmasına karar verdi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19 ile mücadelede faaliyetlerin iptal edilmesinin halkın sağlığının korunması için uygun bir çözüm olmadığını söyledi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uygulanan sokağa çıkma yasağı beşinci kez uzatıldı. Hamas'ın yönetimindeki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, sokağa çıkma yasağının iki gün uzatıldığını duyurdu.
Almanya, İspanya'ya bağlı özerk bölge olan Kanarya Adaları'nı Kovid-19 konusunda riskli bölgeler listesine dahil edildi.
Arjantin Süper Lig ekibi Boca Juniors, 18 futbolcusunda Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre bugün kaç kişide Kovid-19 tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. İşte, 4 Eylül Koronavirüs son durum tablosu ve yeni vaka sayısı...
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4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 117 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1612 kişiye hastalık tanısı konuldu, 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1076 oldu.
Sağlık Bakanlığı, 4 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 117 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1612 kişiye hastalık tanısı konuldu, 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1076 oldu.
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SAĞLIK BAKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında 'Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir' diyerek 6 ile yeni hastane açılacağını duyurdu. Koca 'Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’den yeni hastaneler yapacağız. 6 ilimizden 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak, diğer 3 ilimizde de 500 yataklı hastaneler yapılıyor olacak' dedi.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Bugün Diyarbakır’daki incelemelerimizi tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. Diyarbakır’ı merkez tutarak bölgedeki mevcut durumu detayları ile detaylandırdık.
Bildiğiniz üzere bu hastalığı kesin tedavisi olmamakla birlikte erkenden başlanan tedavilerle en başarılı ülkelerden birisiyiz. Bu yüzden vefat sayısını az sayıda tutmayı başardık.
Pandeminin ilk başlarında alınan kısıtlayıcı önlemlerle düşüşü sağladık.
Sosyal mesafenin korunamadığı ortamlar oldu. Bunun yansımasını da hemen gördük. Bu süreci aile bağlarının en sağlam olduğu gelenek ve göreneklerine en fazla bağlığı ile bilinen orta Anadolu ve güney doğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla yaşadık.
Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var.
Tüm Türkiye’de yatak doluluk oranlarını izlemekteyiz.
Hasta yatak kapasitelerimizi değerlendirdiğimizde Batman’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79, Diyarbakır’da ise yüzde 66… Şırnak’da ise yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58.
Yoğun bakım yatak sayısı 113 idi ayrıca 103 yatak ilavesi ile kapasitemizi arttırmış olacağız.
Diyarbakır yoğun bakım yatak sayımıza 106 yatak ilavesi ile kapasitemizi 520 yatağa çıkarmış olacağız.
Mardin’deki yoğun bakım sayısını kapasitemizi 182 yatağa çıkarmış olacağız.
Şanlıurfa’da 110 yatak ilavesi ile 710 yatağa çıkarmış olacağız.
Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranımız şu an yüzde 51, yoğun bakım doluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 31'dir.
Temaslı taraması bu salgınla mücadelemizde hayati öneme sahip. Önceliğimiz hasta artış sayısını durdurmak. Bu dönemde aile ziyaretlerinin ertelenmesi gerekiyor. Aksi halde tedbirler bir süre sonra yetersi kalabilir.
Diyarbakır’da temaslı kişilerinin yüzde 91’inin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Temaslıların vakaya dönüşme oranında ise düşüş var. Ancak bu veri bize aile ziyaretlerini ertelenmesi gerektiğini gösteriyor. Filyasyon ekiplerimizin sayısını hızla arttırıyoruz. Temaslı ve şüpheliler kendilerini izole etmeliler.
Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’den yeni hastaneler yapacağız. 750 yataklı Mardin Şehir Hastanemizin de çalışmalarına en yakın zamanda başlayacağız.
6 ilimizden 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak, diğer 3 ilimizde de 500 yataklı hastaneler yapılıyor olacak.
Şehir hastanelerinin ne kadar kritik yatırımlar olduğu bu salgın döneminde bir kez daha görüldü.
Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Maske-Mesafe ve Temizlik kuralına uymamız gerekiyor.
Vatandaşlarımızın bu dönemde izolasyon kurallarına hassasiyetle uymasını önemsiyoruz. Bu dönemde vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyorlar. Buna sebep olmamalıyız. Bunun gereğini kolluk kuvvetlerini zaten yapıyor ancak bunun son olarak devreye girmesini istiyoruz. Hassasiyet göstermemiz gerektiğini artık biliyor olmamız gerekiyor.