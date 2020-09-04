Koronavirüs son durum tablosu: 4 Eylül vaka ve ölüm sayısı... Sağlık Bakanı Koca 4 Eylül Koronavirüs son durum tablosu ve ölü sayısını açıkladı!

Şanlıurfa’da 110 yatak ilavesi ile 710 yatağa çıkarmış olacağız.



Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranımız şu an yüzde 51, yoğun bakım doluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 31'dir.



Temaslı taraması bu salgınla mücadelemizde hayati öneme sahip. Önceliğimiz hasta artış sayısını durdurmak. Bu dönemde aile ziyaretlerinin ertelenmesi gerekiyor. Aksi halde tedbirler bir süre sonra yetersi kalabilir.



Diyarbakır’da temaslı kişilerinin yüzde 91’inin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Temaslıların vakaya dönüşme oranında ise düşüş var. Ancak bu veri bize aile ziyaretlerini ertelenmesi gerektiğini gösteriyor. Filyasyon ekiplerimizin sayısını hızla arttırıyoruz. Temaslı ve şüpheliler kendilerini izole etmeliler.



Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’den yeni hastaneler yapacağız. 750 yataklı Mardin Şehir Hastanemizin de çalışmalarına en yakın zamanda başlayacağız.



6 ilimizden 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak, diğer 3 ilimizde de 500 yataklı hastaneler yapılıyor olacak.



Şehir hastanelerinin ne kadar kritik yatırımlar olduğu bu salgın döneminde bir kez daha görüldü.



Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Maske-Mesafe ve Temizlik kuralına uymamız gerekiyor.



Vatandaşlarımızın bu dönemde izolasyon kurallarına hassasiyetle uymasını önemsiyoruz. Bu dönemde vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyorlar. Buna sebep olmamalıyız. Bunun gereğini kolluk kuvvetlerini zaten yapıyor ancak bunun son olarak devreye girmesini istiyoruz. Hassasiyet göstermemiz gerektiğini artık biliyor olmamız gerekiyor.



