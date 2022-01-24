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RİSK HARİTASI: Koronavirüs vaka ve vefat sayısında son 24 saat... İl il risk haritasında son durum... İşte İstanbul, Ankara ve tüm iller

#Koronavirüs#Kovid 19#Koronavirüs Tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 392 bin 281 testte 65 bin 503 vaka tespit edildi, 185 kişi hayatını kaybetti. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illerimizdeki risk durumunu gösteren haritayı da paylaştı... İşte illerimizdeki son durum

1/6RİSK HARİTASI: Koronavirüs vaka ve vefat sayısında son 24 saat... İl il risk haritasında son durum... İşte İstanbul, Ankara ve tüm iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Günlük Covid- 19 Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 392 bin 281 testte 65 bin 503 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 75 bin 422 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

2/6RİSK HARİTASI: Koronavirüs vaka ve vefat sayısında son 24 saat... İl il risk haritasında son durum... İşte İstanbul, Ankara ve tüm iller

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,37, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 336 bin 203, 2'nci dozda 52 milyon 262 bin 703 ve 3'üncü dozda 24 milyon 278 bin 269 olmak üzere toplam 140 milyon 743 bin 552 aşı uygulandı.

3/6RİSK HARİTASI: Koronavirüs vaka ve vefat sayısında son 24 saat... İl il risk haritasında son durum... İşte İstanbul, Ankara ve tüm iller

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

4/6YARIYIL TATİLİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİ BİRAZ AZALTALIM

'YARIYIL TATİLİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİ BİRAZ AZALTALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.

5/6İL İL RİSK HARİTASINDA SON DURUM

İL İL RİSK HARİTASINDA SON DURUM

Fahrettin Koca illerimizdeki son durumu gösteren harita ve grafikleri sosyal medya hesabından paylaştı;

8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

6/6RİSK HARİTASI: Koronavirüs vaka ve vefat sayısında son 24 saat... İl il risk haritasında son durum... İşte İstanbul, Ankara ve tüm iller

8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.

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#Koronavirüs#Kovid 19#Koronavirüs Tablosu