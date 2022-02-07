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İL İL SON DURUM: Koronavirüs 24 saat tablosu ve günlük vaka sayısı açıklandı... İşte il il risk haritası

#Koronavirüs Tablosu#Kovid 19#Korona Son Durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 412 bin 352 testte 87 bin 934 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 552 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

1/6İL İL SON DURUM: Koronavirüs 24 saat tablosu ve günlük vaka sayısı açıklandı... İşte il il risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Ocak arasında, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 491 bin 657, 2'nci dozda 52 milyon 509 bin 65 ve 3'üncü dozda 25 milyon 572 bin 77 olmak üzere toplam 142 milyon 910 bin 46 aşı uygulandı.

2/6İL İL SON DURUM: Koronavirüs 24 saat tablosu ve günlük vaka sayısı açıklandı... İşte il il risk haritası

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

3/6DURUM İHMALKARLIĞA SEVK ETMEMELİ

'DURUM İHMALKARLIĞA SEVK ETMEMELİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz.

4/6İL İL SON DURUM: Koronavirüs 24 saat tablosu ve günlük vaka sayısı açıklandı... İşte il il risk haritası

Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Kovid- 19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

5/6İL İL SON DURUM: Koronavirüs 24 saat tablosu ve günlük vaka sayısı açıklandı... İşte il il risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca, "22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

KIRKLARELİ ZİRVEDE

En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.

22-28 Ocak verilerine göre vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

6/6İL İL SON DURUM: Koronavirüs 24 saat tablosu ve günlük vaka sayısı açıklandı... İşte il il risk haritası

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.

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#Koronavirüs Tablosu#Kovid 19#Korona Son Durum