İL İL SON DURUM: Koronavirüs 24 saat tablosu ve günlük vaka sayısı açıklandı... İşte il il risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Ocak arasında, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 491 bin 657, 2'nci dozda 52 milyon 509 bin 65 ve 3'üncü dozda 25 milyon 572 bin 77 olmak üzere toplam 142 milyon 910 bin 46 aşı uygulandı.