Koronavirüs salgınının bayram sevincini etkilememesi için 5 öneri

Mutlu ederek mutlu olun Araştırmalar gösteriyor ki, iyilik hareketlerinin bir parçası olan ve ihtiyacı olanlara yardım edenler, duygusal olarak çok daha mutlu ve olumlu hissediyor. Bu bayram bunu gerçekleştirmek için harika bir fırsat olabilir. Zaten bir parçası olduğunuz gönüllü kuruluşların online yardım aktivitelerini takip edin, dahil olun. Eğer ilk kez yapacaksanız, internette pek çok farklı ihtiyaca destek olan güvenilir kurumları bulmak için elinizde bolca zaman olacak. İlla maddi bir yardıma gerek yok, ihtiyaçları duyurmaya yardımcı olmak, bayram kutlayan videolar paylaşıp birilerine dokunabilmek bile bayramda hissettiğiniz yalnızlık duygusunu alıp götürebilir.