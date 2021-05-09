Gündem Özlem YURTÇU KARABULUT, Özgür KUMANOVALI / İstanbul, (DHA) Haber Giriş: 09 Mayıs 2021 - 17:27 | 09 Mayıs 2021 - 17:27

Koronavirüs salgınında inanılmaz anlar

İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışan fotoğraf sanatçısı Ayşegül Aksoy, 14 ay boyunca hem hastalara şifa verdi, hem de vizörün arkasına geçerek kimsenin görmediği alanlarda yaşananları fotoğrafladı. Aksoy'un çektiği en çarpıcı karelerden birinin kahramanı olan Yoğun Bakım Hemşiresi Birkan Karakoyun, o karenin çekildiği anı anlattı. Karakoyun, "Pandeminin başlarıydı. Yoğun bakımda 3 saatlik bir nöbetim sonrası çekilen bir fotoğraftı. Alandan 3 saat sonra çıktığım zaman, sırılsıklam ter içerisindeydim. Çizmelerimin içi dahi suyla dolmuştu.'' dedi.