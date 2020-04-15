Koronavirüs salgınında çocuklar için stresle başa çıkma önerileri
Korona virüs salgınında ebeveynler özellikle çocukları için endişe duyuyor. Okulların kapanması, sokağa çıkma yasağı ile evde kalan çocuklar, bu süreçten psikolojik olarak olumsuz etkilenebiliyor.
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1
Ebeveynlerin koronavirüs salgını sırasında çocuklarının ihtiyacı olan ruhsal desteği de sağlamalarının çok önemli olduğunu söyleyen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş, ebeveynlere çocuklar için stresi azaltacak önerilerde bulundu.
2
Aile desteği çok önemli
Aile desteği tüm ruhsal yakınmalar ve sorunlar için tampon görevi görür. Bu, anne-baba desteği, ilgisi iyi olan çocukların, stresli yaşam olaylarından ruhsal etkilenmeler açısından daha korunaklı-dayanıklı oldukları anlamına geliyor. Bu nedenle ebeveynlerin koronavirüs salgını sırasında sadece kendi ve yaşam rutinleri ile ilgilenmeleri dışında çocuklarının ihtiyacı olan ruhsal desteği sağlamaları çok önemli. Bir arada ve sokağa çıkmadan yaşamın devam ettiği bu süreç içinde çocukların ruhsal iyilik durumları aslında anne babanın günlük yaşam yüklerini kolaylaştıracaktır. Aksi halde, kaygılı, üzgün, korkulu, sinirli, uyum sağlayamamış çocuk kapalı ev ortamındaki sağlıklı dengenin-uyumun kurulmasını güçleştirecektir.
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•Mümkün olduğunca rutin-normal bir günlük yaşamınız olsun. •Televizyon izlemeye sınır getirin veya internetteki ve sosyal medyadaki bilgilere erişimi sınırlayın. •Mola verin; sosyal medya da dahil olmak üzere haberleri izlemek, okumak veya dinlemek için mola verin.
4
•Çocuğunuzla hastalıkla ilgili gerçekçi bilgiler verin; bu kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir. •Arkadaşlarınızla ve ailenizle (geniş aile üyeleri ile) telefonla bağlantı kurun. •Düzenli rutinlere ayak uydurmaya çalışın. Öğrenme aktiviteleri ve rahatlatıcı veya eğlenceli aktiviteler için bir program oluşturun.
5
•Daha küçük çocuklar için yeni oyunlar öğrenerek uygulayın. (Canlandırma, taklit içeren oyunlar, masal uydurma, oyun yaratma vs). Bulmacalar, boyama, çizim yapma gibi uygulamalı aktiviteler yapın. •Aile üyelerine mektup yazarak el yazısı ve dilbilgisi alıştırması yapın. Bu, yakın temas kurmayı azaltmanın en iyi yollarından biridir. •Çocuğunuzun ziyaret edemeyeceği aile üyelerine kart veya mektup yazmasına yardımcı olun.
6
•Çocuğunuzun telefon veya görüntülü sohbet yoluyla arkadaşlarına ve aile üyelerine ulaşmasına yardımcı olun. •Kendiniz başkalarıyla bağlantı kurarken çocuğunuzun da arkadaşları ile bağlantı kurup sosyal ilişki ve paylaşımlarının devamına olanak sağlayın. (Endişeleriniz ve nasıl hissettiğiniz konusunda güvendiğiniz insanlarla konuşun, varsa çocuğunuzun da yakınlarınız ve arkadaşları ile online ye da telefonla konuşması için fırsatlar yaratın). •Kendinizin ve çocuğunuzun beden sağlığına dikkat edin. Sağlıklı, dengeli yemekler yemeye çalışın, düzenli egzersiz yapın, bol miktarda uyku alın, almasını sağlayın.
7
•Kendinizin ve çocuğunuzun ruh sağlığını koruyucu yaklaşımlarla ilgili bilgi edinin (olumsuz ruhsal etkilenme konularında bilgi edinin, gerektiğinde uzmanlardan danışmanlık alın). •Stres nedeniyle siz ya da çocuğunuzun günlük yaşamı etkileniyorsa ruh sağlığı uzmanınızı arayın.