Koronavirüs salgınında böylesi görülmedi: İtalyan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testi yine pozitif çıktı
Dünyada corona virüse bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı.
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KAYITLARA GEÇTİ
23 yaşındaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.
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SALGININ EN YAYGIN OLDUĞU KENTTE
İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle Sant'Orsola Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya corona virüsü teşhisi konuldu.
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6 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ
6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.
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ALTI TESTİN HEPSİ POZİTİF ÇIKTI
O tarihten bu yana 6 kez corona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor.
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DOKTORU DEĞERLENDİRDİ
Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür corona virüsüyle mücadele eden Dobroiu’nun durumunu değerlendirdi:
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HASTANIN DURUMU İYİ
“Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya’da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu” dedi.
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ANNESİNİN SONUÇLARI NEGATİF
Daily Star’ın haberine göre, genç modelin aynı evde yaşadığı annesinin sonuçları ise negatif olarak kayıtlara geçti.
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POZİTİF SONUÇLAR DÖRT HAFTADAN FAZLA SÜRMÜYOR
Yapılan çalışmalara göre genelde pozitif sonuçlar dört haftadan fazla sürmüyor.