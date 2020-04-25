MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKoronavirüs salgınında böylesi görülmedi: İtalyan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testi yine pozitif çıktı
GeriMagazin Koronavirüs salgınında böylesi görülmedi: İtalyan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testi yine pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 13:09,

Koronavirüs salgınında böylesi görülmedi: İtalyan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testi yine pozitif çıktı

Dünyada corona virüse bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KAYITLARA GEÇTİ

KAYITLARA GEÇTİ

 23 yaşındaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.

2SALGININ EN YAYGIN OLDUĞU KENTTE

SALGININ EN YAYGIN OLDUĞU KENTTE

İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle Sant'Orsola Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya corona virüsü teşhisi konuldu.

36 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

6 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

 6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.

4ALTI TESTİN HEPSİ POZİTİF ÇIKTI

ALTI TESTİN HEPSİ POZİTİF ÇIKTI

O tarihten bu yana 6 kez corona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor.

5DOKTORU DEĞERLENDİRDİ

DOKTORU DEĞERLENDİRDİ

Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür corona virüsüyle mücadele eden Dobroiu’nun durumunu değerlendirdi:

6HASTANIN DURUMU İYİ

HASTANIN DURUMU İYİ

“Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya’da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu” dedi.

7ANNESİNİN SONUÇLARI NEGATİF

ANNESİNİN SONUÇLARI NEGATİF

Daily Star’ın haberine göre, genç modelin aynı evde yaşadığı annesinin sonuçları ise negatif olarak kayıtlara geçti.

8POZİTİF SONUÇLAR DÖRT HAFTADAN FAZLA SÜRMÜYOR

POZİTİF SONUÇLAR DÖRT HAFTADAN FAZLA SÜRMÜYOR

Yapılan çalışmalara göre genelde pozitif sonuçlar dört haftadan fazla sürmüyor.

9
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi