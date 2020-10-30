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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 08:46 | 

Koronavirüs salgını onları etkilemedi! İşte yılın meslekleri...

COVID-19'un dünya geneline yayılmasıyla, uzaktan çalışma birçok insan için yeni normal haline geldi. Çoğu çalışan, koronavirüs krizi bittikten sonra muhtemelen ofislerine dönecek olsa da, zorunda değilsiniz. Evden çalışmaktan hoşlanıyorsanız, uzaktan çalışmaya uygun meslekler yılın mesleği oldu.

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1
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Corona virüsle birçok sektör önlemlerini evden çalışma şeklinde düzenledi. Bu sürecin yıldızı meslekler de oldu. İşte U.S. News'in haberine göre corona virüste parlayan meslekler...

2
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Yazılım geliştirici

Ortalama Maaş: $ 103,620

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

3
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İstatistikçi

Ortalama Maaş: $ 87,780

Eğitim Gerekli: Yüksek Lisans

4
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Bilgi Teknolojileri Yöneticisi

Ortalama Maaş: $ 142,530

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

5
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Web Geliştiricisi

Ortalama Maaş: $ 69,430

Eğitim Gerekli: Önlisans

6
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Veritabanı yöneticisi

Ortalama Maaş: $ 90,070

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

7
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Bilgi Güvenliği Analisti

Ortalama Maaş: $ 98,350

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

8
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Muhasebeci

Ortalama Maaş: $ 70,500

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

9
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Pazar Araştırması Analisti

Ortalama Maaş: $ 63,120

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

10
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Pazarlama Müdürü

Ortalama Maaş: $ 134,290

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

11
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Bilgisayar Sistemleri Analisti

Ortalama Maaş: $ 88,740

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

12
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Aktüer

Ortalama Maaş: $ 102,880

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

13
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Bilgisayar Ağı Mimarı

Ortalama Maaş: $ 109,020

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

14
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Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi

Ortalama Maaş: $ 82,050

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

15
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Yönetim Analisti

Ortalama Maaş: $ 83,610

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

16
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Bunlar dışında da birçok sektör corona virüs süreci boyunca evden verimli bir çalışma süreci yürüttü.

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Bunlar içinde editörler,

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Halkla ilişkiler şirketlerinde çalışanlar,

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Gayrimenkul sektörü (360 görüntülü daire gezileri dahil),

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Mimarlık gibi sektörler yer alıyor.

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