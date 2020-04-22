Koronavirüs salgını ile 1500 yıl önce İstanbul'da yaşanan vebanın şaşırtıcı benzerlikleri
İspanya'da yapılan akademik bir çalışma, 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu dönemi İstanbul'unda yaşanan bubonik veba (hıyarcıklı veba) salgını ile koronavirüs salgını arasında bağlantılar kurdu.
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El Pais gazetesinde yayımlanan habere göre, Bizans İmparatoru I. Jüstinyen'in adıyla anılan salgın süresince İstanbul'da bugünküyle paralellik gösteren zamanlar yaşandı.
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Prokopius isimli Bizanslı tarihçinin yazılarını inceleyen Barcelona Üniversitesi'nden Sales Carbonell isimli araştırmacı, veba süresince kentte "mutlak sınırlamalar ve izolasyon" uygulandığını kaydetti.
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Carbonell yaşanan süreci, "Hasta insanlar için tam karantina zorunluydu. Ancak kalan kişiler de, kendi sağlıkları için, çoğunlukla izole olmayı tercih ediyordu" diye anlatıyor.
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Vebanın 541 yılında Mısır'da ortaya çıktıktan yaklaşık bir yıl sonra İstanbul'a ulaştığı ve dört ay süresince kentte yıkıcı etkiler bıraktığı belirtiliyor.
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Tarihçi Prokopius, Savaşların Tarihi isimli kitabında vebayı, "Alarm Mısır'dan yükseldi. Oradan da hızlı ve ölümcül bir şekilde yayıldı" ifadesiyle anlatıyor ve devam ediyor:
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"Bu salgın, Dünya'nın bir kısmını, erkeklerin bir bölümünü ya da yılın bir zamanını değil, her ne ayrıcalığı vardıysa dinlemeden tüm insanlığa saldırdı. Hastalık, sanki bir köşeyi unutma endişesi taşır gibi dünyanın tüm köşelerine yayıldı."
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Prokopius İstanbul'un durumunu anlatırken de şu ifadeleri kullanıyor: "Bizantium'da (İstanbul) insanları toplu alanlarda görmek kolay değildi. Hasta olmayan hemen herkes evlerine çekilmiş, ya hastalarıyla ilgileniyor ya da ölülerine ağlıyordu"
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Bizanslı tarihçi, kentte ekonominin durumunu "Sokaktaki hareketlilik tamamen durmuştu, zanaatkarlar ellerindeki işi bırakmışlardı" ifadeleri ile anlatıyor.
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Prokopius'un anlattıkları sağlık çalışanları noktasında da paralellikler içeriyor.
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Ünlü tarihçi, "Birçokları onlara bakacak kimse olmadığı için öldü. Bakıcılar, çektikleri acıdan ve yorgunluktan bitap düşmüştü. İnsanların onların bu haline, hastalardan daha fazla üzülüyordu" cümleleriyle yaşananları anlatıyor.
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Prokopius'un anlatımına göre, hastalığın kenti kırıp geçirdiği zirve noktasında ölüm oranları 5 bin - 10 bin aralığına kadar yükseldi.
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Bu noktada, cenaze töreni yapılmadan birçok kişinin, toplu olarak gömülmek zorunda kaldığı yazılıyor.
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Bizans İmparatoru I. Jüstinyen'in adıyla anılan ve kendisinin de hasta olduğu ve atlattığı salgın süresince 25 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 560 bin 63'e yükseldi.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 177 bin 708 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 696 bin 175 kişi ise iyileşti.
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ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke
En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 825 bin 183 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 45 bin 75 kişi hayatını kaybetti.
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Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:
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İspanya 204 bin 178, İtalya 183 bin 957, Fransa 158 bin 50, Almanya 148 bin 453, İngiltere 129 bin 44,
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Türkiye 95 bin 591, İran 84 bin 802, Çin 82 bin 788, Rusya 52 bin 763, Brezilya 43 bin 368, Belçika 40 bin 956, Kanada 38 bin 422, Hollanda 34 bin 134, İsviçre 28 bin 63,
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Portekiz 21 bin 379, Hindistan 20 bin 178, Peru 17 bin 837, İrlanda 16 bin 40, İsveç 15 bin 322, Avusturya 14 bin 873,
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İsrail 14 bin 326, Japonya 12 bin 224, Suudi Arabistan 11 bin 631, Şili 10 bin 832, Güney Kore 10 bin 694, Ekvador 10 bin 398 ve Singapur 10 bin 141."
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Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:
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İtalya 24 bin 648, İspanya 21 bin 282, Fransa 20 bin 796, İngiltere 17 bin 337, Belçika 5 bin 998, İran 5 bin 297, Almanya 5 bin 86,
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Çin 4 bin 632, Hollanda 3 bin 916, Brezilya 2 bin 761, Türkiye 2 bin 259, Kanada 1834, İsveç 1765, İsviçre 1478, Portekiz 762, İrlanda 730, Hindistan 645, Ekvador 520, Avusturya 491,
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Peru 484, Rusya 456, Japonya 294, Güney Kore 238, İsrail 187 ve Şili 147, Suudi Arabistan 109 ve Singapur 11."
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ABD'nin Missouri eyaleti, Covid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı
ABD'nin Missouri eyaleti, yeni tip corana virüs (Covid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.
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Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle mahkemeye verdi.
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Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Covid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylerimlerinden sorumlu tutulmalı" ifadelerine yer verildi.
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Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.
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ABD, salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alıyor.
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ABD'de, Covid-19'un bulaştığı kişi sayısı 819 bini geçerken, virüs 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.