Koronavirüs risk haritasını gösteren Hayat Eve Sığar aplikasyonu nedir, nasıl indirilir?
İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu Hayat Eve Sığar aplikasyonu hayata geçirildi. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan, ücretsiz indirilebilen Hayat Eve Sığar aplikasyonu ile harita üzerinde yaşadığı bölgenin Koronavirüsü açısından risk durumunu öğrenip, günlük vaka sayısını görüntüleyebiliyor. Peki, Hayat Eve Sığar aplikasyonu nedir, nasıl indirilir? Risk haritası nasıl sorgulanır? İşte Hayat Eve Sığar aplikasyonu hakkında bilgiler…
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Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi. Bulundukları bölgesinin Koronavirüs risk oranını sorgulayabilecek olan vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Peki, Hayat Eve Sığar aplikasyonu nedir, nasıl indirilir? Hayat Eve Sığar aplikasyonu ile risk haritası nasıl sorgulanır?
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HAYAT EVE SIĞAR APLİKASYONU NEDİR?
"Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle Hayat Eve Sığar aplikasyonu harekete geçirildi. ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.
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HAYAT EVE SIĞAR APLİKASYONU NASIL KULLANILIR?
App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasını indirdikten ve açtıktan sonra öncelikle telefon numaranızı sisteme girmeniz gerekiyor. Ardından mesaj yoluyla gelen onay koduyla doğrulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. 'Hesabın Doğrulandı' mesajını gördüyseniz 'Konum Servislerini Aç' seçeneğine dokunun ve devam edin. Bir sonraki adımda da Bluetooth servisini aktif hale getirin.
Tüm bu ayarları yaptıktan sonra sağlık durumunuza ilişkin sorulan soruları yanıtlayın.
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Risk haritasını görüntülemek için T.C. Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı bilgilerinizi eksik bir şekilde verip kaydınızı tamamlamanız gerekiyor. Yoğunluk haritası, bulunduğunuz bölgenin riskli bölge olup olmadığını size gösteriyor. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen vakalar ve belirlenen riskli bölgeleri hızlıca görebilirsiniz. Bu sayede bulunduğunuz konumun risk seviyesini hızlıca öğrenebilirsiniz. Yoğunluk haritasında 'Evde İzolasyon', 'Riskli' ve 'Enfekte' olarak haritada durumunuzu görebiliyorsunuz.