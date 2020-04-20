Koronavirüs risk haritasını gösteren Hayat Eve Sığar aplikasyonu nedir, nasıl indirilir?

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi. Bulundukları bölgesinin Koronavirüs risk oranını sorgulayabilecek olan vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Peki, Hayat Eve Sığar aplikasyonu nedir, nasıl indirilir? Hayat Eve Sığar aplikasyonu ile risk haritası nasıl sorgulanır?