Koronavirüs risk haritasında son durum.. Yasaklar geri gelecek mi? İşte Türkiye Kovid-19 tablosu ve vaka sayısı
Koronavirüs vaka sayıları ve güncellenen risk haritası illerdeki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Kentlerdeki risk haritası ve vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından özellikle büyükşehirlerdeki kısıtlamaların geri dönüp, dönmeyeceği merak edilen konular arasında. Bilindiği üzere açıklanan son risk haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki artışın ardından bu bölgelerde alınacak kararlar bekleniyor. İşte Kovid 19 Türkiye tablosundaki son durum ve risk haritası
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Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.
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Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında alınan kararları açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.
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Toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.
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SALGIN TEDBİRLERİ ARTIRILACAK MI?
Mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.
Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.
Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.
Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir.
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AŞILAMA SÜRECİ DE GÜNDEMDE
Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek.
Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.