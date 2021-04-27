Koronavirüs risk haritası paylaşıldı! Son 1 haftada...
Sağlık BakanıFahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren yeni haritayı paylaştı. İstanbul 854 bin 75 ile ilk sıraya yerleşti. Öte yandan, 17 - 23 Nisan tarihli tarihlerinde, geçen haftaya oranla vaka sayısı en çok azalan il ise Yalova oldu. İşte son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan 10 il...
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Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 17-23 Nisan tarihli illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre Hakkari, Siirt, Gümüşhane, Ağrı, Zonguldak, Kırşehir, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Kars gibi illerde vaka artışı devam etti.
2
1-Hakkari
Eski vaka sayısı: 91,26
Yeni vaka sayısı: 150,79
3
2- Siirt
Eski vaka sayısı: 83,97
Yeni vaka sayısı: 123,84
4
3- Gümüşhane
Eski vaka sayısı: 242,76
Yeni vaka sayısı: 333,8
5
4- Ağrı
Eski vaka sayısı: 307,23
Yeni vaka sayısı: 389,96
6
5- Zonguldak
Eski vaka sayısı: 456,36
Yeni vaka sayısı: 578,82
7
6- Kırşehir
Eski vaka sayısı: 315,99
Yeni vaka sayısı: 399,52
8
7- Bitlis
Eski vaka sayısı: 150,15
Yeni vaka sayısı: 186,33
9
8- Muş
Eski vaka sayısı: 123,32
Yeni vaka sayısı: 153
10
9- Diyarbakır
Eski vaka sayısı: 117,36
Yeni vaka sayısı: 143,6
11
10- Kars
Eski vaka sayısı: 291,66
Yeni vaka sayısı: 351,32
12
GEÇEN HAFTAYA GÖRE VAKA SAYISI AZALAN 10 İL
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 17-23 Nisan tarihli illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre Yalova, Kastamonu, Kilis, Yozgat, Samsun, Adıyaman, Iğdır, Osmaniye, Trabzon, Kırklareli gibi illerde vaka sayısında düşüş görüldü.