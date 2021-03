Koronavirüs risk haritası ne zaman açıklanacak? İşte yeni haritada son durum

15 GÜNDE BİR AÇIKLANACAK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalara video konferansla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapmıştı.



"Her birimizin sağlığının diğerimize emanet olduğunu unutmayalım." vurgusu yapan Koca, illerin risk haritasının bu dönemde çok büyük önem arz ettiğini bildirdi.



Bakan Koca, mücadelenin bu aşamasında "mavi" rengin, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığı temsil etiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Her bir ferdimiz, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri maviye dönüştürmek ve mavide tutmak için bir an bile olsa hassasiyetini kaybetmemelidir. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak. İllerimiz risk haritasına göre kendi durumlarını gözden geçirerek tedbirlere uyacaklardır. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kendi risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak ve tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir. Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım."