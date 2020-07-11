Koronavirüs parasız bıraktı

ESKİ KADAR KAZANAMADI Çiftin yaptığı evlilik sözleşmesine göre De Niro yılda 15 milyon dolar kazandığında Hightower'a 1 milyon dolar ödemek zorundaydı. Ancak avukatları oyuncunun en iyi olasılıkla 7 buçuk milyon dolar kazanabileceğini ileri sürdü.