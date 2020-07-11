Koronavirüs parasız bıraktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hem sosyal hayatı, hem insan ilişkilerini, hem de ekonomiyi olumsuz etkiledi. Görünüşe göre Hollywood'un en çok kazanan ünlüleri de bu durumdan nasibini aldı.
Fotoğraflar: Splash News
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1
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EKONOMİK GÜÇLÜK İDDİASI
Bunlardan biri de Robet De Niro. Usta oyuncu, 2018 yılında yollarını ayırdığı eşi Grace Hightower'ın "kredi kartı limitinin 50 bin dolardan 100 bin dolara yükseltilmesi" talebini "ekonomik zorluğa düştüğü" gerekçesiyle geri çevirdi.
2
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KREDİ KARTI LİMİTİNE YÜKSELTME TALEBİ
Devam eden boşanma davasının duruşması önceki gün Manhattan'da görüldü. Bu duruşmada Grace Hightower'ın avukatı, De Niro'nun eski eşini ve çocuklarını evine sokmadığını, buna ek olarak da eski eşinin kullandığı ama kendisinin ödediği kredi kartının limitini düşürdüğünü ileri sürdü.
3
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AVUKATLARI GERİ ÇEVİRDİ
Robert De Niro'nun avukatları duruşmaya telekonferans yöntemiyle bağlandı ve Hightower'ın bu isteğinin kabul edilemeyeceğini çünkü oyuncunun da ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirtti.
4
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RESTORANLAR İŞ YAPMADI
De Niro'nun avukatları, oyuncunun ortaklarından olduğu iki ünlü restoran zincirinin koronavirüs nedeniyle aylardır iş yapmadığını bu durumun da oyuncuyu sora soktuğunu ileri sürdü.
5
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BORÇ ALDIĞI İDDİA EDİLDİ
Hatta avukatları, De Niro'nun nakit parasının bittiğini, restoran zincirindeki ortaklarından borç istemek zorunda kaldığı iddia etti.
6
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ESKİ KADAR KAZANAMADI
Çiftin yaptığı evlilik sözleşmesine göre De Niro yılda 15 milyon dolar kazandığında Hightower'a 1 milyon dolar ödemek zorundaydı. Ancak avukatları oyuncunun en iyi olasılıkla 7 buçuk milyon dolar kazanabileceğini ileri sürdü.
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EV BULMALARI İÇİN 75 BİN DOLAR
Mahkeme, Grace Hightower'ın kredi kartının limitinin 50 bin dolarda kalmasına ancak De Niro'nun eski eşi ve çocuklarına, yaşayabilecekleri bir ev bulmaları için 75 bin dolar ödeme yapmasına karar verdi.
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İKİNCİ KEZ EVLENMİŞLERDİ
Robert de Niro ve Grace Hightower, ilk olarak 1997'de evlenip iki yıl sonra boşandı. Çift, 2004'te yeniden evlendi ve 2018'de de boşanmak için yasal işlemlere başladı.