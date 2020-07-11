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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 12:08,

Koronavirüs parasız bıraktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hem sosyal hayatı, hem insan ilişkilerini, hem de ekonomiyi olumsuz etkiledi. Görünüşe göre Hollywood'un en çok kazanan ünlüleri de bu durumdan nasibini aldı.

Fotoğraflar: Splash News

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1EKONOMİK GÜÇLÜK İDDİASI
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EKONOMİK GÜÇLÜK İDDİASI

Bunlardan biri de Robet De Niro. Usta oyuncu, 2018 yılında yollarını ayırdığı eşi Grace Hightower'ın "kredi kartı limitinin 50 bin dolardan 100 bin dolara yükseltilmesi" talebini "ekonomik zorluğa düştüğü" gerekçesiyle geri çevirdi.

2KREDİ KARTI LİMİTİNE YÜKSELTME TALEBİ
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KREDİ KARTI LİMİTİNE YÜKSELTME TALEBİ

 Devam eden boşanma davasının duruşması önceki gün Manhattan'da görüldü. Bu duruşmada Grace Hightower'ın avukatı, De Niro'nun eski eşini ve çocuklarını evine sokmadığını, buna ek olarak da eski eşinin kullandığı ama kendisinin ödediği kredi kartının limitini düşürdüğünü ileri sürdü.

3AVUKATLARI GERİ ÇEVİRDİ
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AVUKATLARI GERİ ÇEVİRDİ

Robert De Niro'nun avukatları duruşmaya telekonferans yöntemiyle bağlandı ve Hightower'ın bu isteğinin kabul edilemeyeceğini çünkü oyuncunun da ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirtti.

4RESTORANLAR İŞ YAPMADI
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RESTORANLAR İŞ YAPMADI

De Niro'nun avukatları, oyuncunun ortaklarından olduğu iki ünlü restoran zincirinin koronavirüs nedeniyle aylardır iş yapmadığını bu durumun da oyuncuyu sora soktuğunu ileri sürdü.

5BORÇ ALDIĞI İDDİA EDİLDİ
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BORÇ ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Hatta avukatları, De Niro'nun nakit parasının bittiğini, restoran zincirindeki ortaklarından borç istemek zorunda kaldığı iddia etti.

6ESKİ KADAR KAZANAMADI
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ESKİ KADAR KAZANAMADI

Çiftin yaptığı evlilik sözleşmesine göre De Niro yılda 15 milyon dolar kazandığında Hightower'a 1 milyon dolar ödemek zorundaydı. Ancak avukatları oyuncunun en iyi olasılıkla 7 buçuk milyon dolar kazanabileceğini ileri sürdü.

7EV BULMALARI İÇİN 75 BİN DOLAR
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EV BULMALARI İÇİN 75 BİN DOLAR

Mahkeme, Grace Hightower'ın kredi kartının limitinin 50 bin dolarda kalmasına ancak De Niro'nun eski eşi ve çocuklarına, yaşayabilecekleri bir ev bulmaları için 75 bin dolar ödeme yapmasına karar verdi.

8İKİNCİ KEZ EVLENMİŞLERDİ
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İKİNCİ KEZ EVLENMİŞLERDİ

Robert de Niro ve Grace Hightower, ilk olarak 1997'de evlenip iki yıl sonra boşandı. Çift, 2004'te yeniden evlendi ve 2018'de de boşanmak için yasal işlemlere başladı.

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