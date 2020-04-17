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Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 12:20,

Koronavirüs onu durduramadı: Evden çalışmaya devam

Koronavirüs nedeniyle karantinaya giren bazı ünlüler evden çalışmaya devam ediyor.

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1İŞLERE DEVAM

İŞLERE DEVAM

Evinde oturmak zorunda olduğu halde bir yandan işlerini de yürüten ünlülerden biri de model Helena Christensen. 51 yaşındaki Christensen, tasarımında da imzası olan mayoları ve plaj elbiselerini tanıtmak için verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.

2DAĞ EVİNDE POZ VERDİ

DAĞ EVİNDE POZ VERDİ

Helena Christensen, bütün pozlarını New York yakınlarındaki Catskills Dağları'nda bulunan evinde verdi.

3GELİRİ YARDIMA MUHTAÇ YAŞLILARA

GELİRİ YARDIMA MUHTAÇ YAŞLILARA

Eski Victoria's Secret modeli Helena Christensen, bu koleksiyondan elde edilecek gelirin bir bölümünün, koronavirüs nedeniyle zorluklar yaşayan New York'un yaşlı halkına yardım eden bir vakfa gideceğini belirtti.

4TASARIMCI ORTAĞIYLA KARANTİNADA

TASARIMCI ORTAĞIYLA KARANTİNADA

Helena Christensen, Catskills dağlarındaki evinde 20 yaşındaki oğlu Mingus ve birlikte mayo tasarladığı yakın arkadaşı Camilla Staerk ile birlikte karantina sürecini geçiriyor.

5TASARIM YAPARAK VAKİT GEÇİRİYORLAR

TASARIM YAPARAK VAKİT GEÇİRİYORLAR

Christensen mayoları da Staerk ile birlikte tasarladı. Model, hastalık nedeniyle evden çıkamadığı bu süreci arkadaşıyla birlikte tasarım yaparak geçiriyor.

6DOĞA, YARATICILIĞI GELİŞTİRİYOR

DOĞA, YARATICILIĞI GELİŞTİRİYOR

Helena Christensen, dağlardaki evinde geçirdiği karantina sürecinin yaratıcılığını da geliştirdiğini belirtiyor. Christensen "Doğada olmak bizi yaratıcı hale getiriyor. Ayrıca bir yandan New York'ta yaşayanlara bu zor süreçte nasıl yardım edeceğimizi düşünüyoruz" diyor. 

7OĞLUYLA DA ZAMAN GEÇİRİYOR

OĞLUYLA DA ZAMAN GEÇİRİYOR

Christensen, karantina sürecinde bir yandan işlerine yoğunlaşırken bir yandan da aktör Norman Reedus ile ilişkisinden dünyaya gelen 20 yaşıdaki oğlu Mingus ile kaliteli zaman geçirmeye çalışıyor. 

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