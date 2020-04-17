Koronavirüs onu durduramadı: Evden çalışmaya devam

İŞLERE DEVAM Evinde oturmak zorunda olduğu halde bir yandan işlerini de yürüten ünlülerden biri de model Helena Christensen. 51 yaşındaki Christensen, tasarımında da imzası olan mayoları ve plaj elbiselerini tanıtmak için verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.