Koronavirüs onu da vurdu: Gözyaşlarını tutamadı

Stone, manevi büyükannesi Eileen Mitzman'ı koronavirüsün neden olduğu covid-19 hastalığından kaybettiğini duyurdu.
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Stone, manevi büyükannesi olan Mitzman'ın hasta olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü üç gün önceki paylaşımında takipçileriyle paylaşmıştı.
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Stone o paylaşımda Mitzman için ”O bu gece New York’taki hastanede ölecek. Corona virüse yakalandı, ama kan zehirlenmesi olduğu ve başka hastalıkları da bulunduğu için ölecek ve hiçbirimiz onunla birlikte olamıyoruz” diye konuşup "Pencereden dışarı çıkmanızı ve çığlık atmanızı istiyorum ve direnmenizi istiyorum. Çığlık atmanızı ve ağlamanızı istiyorum. Eileen’in başına gelen şeye karşı çığlık atmanızı istiyorum, çünkü onun yalnız ölmesini istemiyorum” demişti.
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Ünlü oyuncu bir sonraki paylaşımında da Mitzman'ın hayatını yitirdiğini duyurdu.
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Stone'un anlattığına göre Eileen Mitzman ile ünlü oyunu 1990'lı yıllarda tanıştı. Sharon Stone manevi büyükannesiyle nasıl tanıştığını da sosyal medyadan şu şekilde anlatmıştı: " “Ben yıllar önce AIDS aktivisti olarak çalışmaya başladığımda tanıştık. Onunla ve kocasu Neil ile New York’ta Dr. Krims’in evindeki bir etkinlikte görüştük. O dönemki başkan Bill Clinton ile konuşmak istiyordu. Bana nasıl konuşması gerektiğini sordu ve hayat hikayesini anlatmaya başladı."
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Manevi büyükannesi ve eşinin bir kızlarının AIDS’ten dolayı, diğerinin ise trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Stone, “Benim büyükannem ve büyükbabam hayatta değildi ve onlardan benim manevi büyükannem ve büyükbabam olmalarını istedim. İşte o zamandan beri hem manevi büyükannem ve büyükbabam hem de HIV/AIDS konusunda çalışma arkadaşlarım” diye konuştu.