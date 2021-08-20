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GeriGündem Koronavirüs olanlar ne zaman aşı olabilir? İşte Sağlık Bakanlığı'nın aldığı son karar
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Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 - 21:38 | 

Koronavirüs olanlar ne zaman aşı olabilir? İşte Sağlık Bakanlığı'nın aldığı son karar

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Öte yandan koronavirüs atlatan kişilerin ne zaman aşı olacağı merak konusu oldu. Peki, koronavirüs olanlar ne zaman aşı randevusu alabilir?

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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. İşte, koronavirüs geçirenlerin aşı hakkında son gelişmeler...

2KİMLER 4. DOZ RANDEVUSU ALABİLECEK

KİMLER 4. DOZ RANDEVUSU ALABİLECEK?

Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

3KORONAVİRÜS GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

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