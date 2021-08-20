Koronavirüs olanlar ne zaman aşı olabilir? İşte Sağlık Bakanlığı'nın aldığı son karar

KİMLER 4. DOZ RANDEVUSU ALABİLECEK? Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.



Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.



