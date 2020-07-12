Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 12 milyon 869 bine yükselirken, can kaybı 568 bini, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 435 bini aştı. Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu. 2019 yılının aralık ayından bu yana devam eden salgının ne zaman son bulacağı ve hayatın tam anlamıyla normale döneceği merak konusu oldu. Peki, Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
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Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 12 milyon 869 bin 79’a ulaşırken, virüs nedeniyle 568 bin 291 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 7 milyon 500 bin 755 kişi sağlığına kavuştu. İşte, koronavirüs salgınına dair son gelişmeler...
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"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" İŞE YARAMADI
Yeni tip koronavirüsle mücadelede hafif önlemler alınan İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı iddia edildi. İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, 74 bini aşkın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) vakası ve 5 bin 526 virüs kaynaklı ölümün gerçekleştiğini bildirirken, 10 milyon nüfuslu ülkenin başkenti Stockholm’de insanların sadece yüzde 7,3’nün hastalığa karşı antikor geliştirdiği ifade edildi.
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7.5 MİLYON HASTA İYİLEŞTİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 7 milyon 500 bin 755 kişi sağlığına kavuştu.
En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 490 bin 702), Brezilya (1 milyon 213 bin 512), Hindistan (537 bin 585), Rusya (501 bin 61), Şili (281 bin 114), İran (219 bin 993), Peru (214 bin 152), İtalya (194 bin 579), Türkiye (193 bin 217) ve Almanya (184 bin 500) oldu.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 12 milyon 869 bin 79’a ulaşırken, virüs nedeniyle 568 bin 291 kişi hayatını kaybetti.
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DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ SALGIN HAKKINDA KONUŞTU
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası rapor edildiğini belirterek, 'Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık.' dedi.
DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ölümcül olduğunu vurguladı.
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Salgının patlak vermesinden 3 ay sonra tüm dünyada vaka sayının 400 bine ulaştığını anımsatan Ghebreyesus, "Sadece hafta sonu ise dünya genelinde 400 binden fazla vaka vardı. Şu anda 11,4 milyon Kovid-19 vaka sayımız var ve 535 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık. Ölü sayısı küresel olarak dengelenmiş gibi görünse de gerçekte bazı ülkeler ölüm sayısını azaltmada önemli ilerleme kaydetmişken, diğer ülkelerde ölümler hala artıyor." diye konuştu.
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Ghebreyesus, virüsün hafife alınamayacağı, çok ciddi olduğu ve hiçbir ülkenin güvende olmadığı uyarısını yaptı.
Son birkaç aydır Kovid-19'un kaynağının tartışıldığını belirten Ghebreyesus, DSÖ ekibinin virüsün kaynağını Çinli meslektaşlarıyla birlikte "tanımlamak" üzere hafta sonu Çin'e gideceğini söyledi.
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SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?
Salgının bitiş tarihine ilişkin bir tahmin yapmak çok zor. Bilim insanlarının salgının bitişi için önem arz edecek aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor.