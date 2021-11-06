Koronavirüs nasıl ortaya çıktı? Gizli mektupta dikkat çeken detaylar
2019'un sonlarında hayatımıza giren, hepimizin hayatını temelinden değiştiren ve dünya genelinde milyonlarca insanın ölmesine neden olan Kovid-19 salgının kökeni hala belirlenemedi ancak bugün gelen yeni bir haber tüm dünyayı şaşkına çevirdi.
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Koronavirüs salgını hayatımıza gireli 2 yıl oldu. Dünya genelinde salgınla mücadele ve aşılama son hız devam ediyor. Hastalıkla mücadeleyi nasıl gerçekleştireceğini öğrenen dünya hastalığın kökenleri konusunda ise hala büyük belirsizlikler yaşıyor.
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Hastalığın tamamen hayvanlardan doğal yolla bulaştığı ya da laboratuvarda üretildiği yönündeki karşı iddialar pandemi süresince ne tam olarak yalanlandı ne de tam olarak kanıtlanabildi
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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Kovid-19 Patojenlerinin Kökenini Araştırmak İçin Bilimsel Danışma Grubu'nu (SAGO) kurduklarını açıklamıştı.
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Köken tartışmalarının alevlendiği bugünlerde ABD’den gelen son haber, gerçek kaynağın Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden bir laboratuvar sızıntısı olma olasılığını güçlendiriyor.
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ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin baş direktör yardımcısı Lawrence Tabak'ın, temsilci James Comer'a gönderdiği gizli mektup deşifre oldu.
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Söz konusu mektup, kurumun 2018-2019 yılları arasında WIV1 adlı bir yarasa koronavirüsünü manipüle eden araştırmayı finanse ettiğini doğruluyor.
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Enstitüdeki araştırmacılar, değiştirilmiş virüsün insanlarda bulunan ACE2 reseptörlerine (SARS-CoV-2'nin bağlandığı aynı reseptör) sahip bir farede bağlanıp bağlanamayacağını görmek için diğer koronavirüslerden proteinleri WIV1'e aşıladı.
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Değiştirilmiş virüs hızlıca çoğaldı ve enfekte olmuş fareleri, değiştirilmemiş virüsten çok daha fazla hasta yaptı.
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Dr. Anthony Fauci başkanlığındaki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, 2014'ten başlayarak 2020 yılına kadar “Yarasa koronavirüsünün ortaya çıkma riskini anlamak” için bu araştırmayı finanse etti.
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Toplam finansman 3.748.715 Dolar oldu. Bunun 600.000 dolarından fazlası Wuhan laboratuvarına gitti.
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ARAŞTIRMANIN BAŞINDAKİ KİLİT İSİM
Araştırma ekibinin başında ise pandeminin başlangıcından itibaren insanları SARS-CoV-2'nin doğal olarak hayvandan hayvana evrimleştiğine ikna etmek için sürekli olarak kamuoyunda ve sahne arkasında kampanyalar yürüten EcoHealth Alliance başkanı Peter Daszak vardı.
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AMAÇ BU DEĞİLDİ SONUÇ ÖLÜMCÜL OLDU
Tabak'ın mektubunda, modifiye edilmiş virüsün daha öldürücü hale gelmesinin araştırmacıların yapmaya karar verdiği bir şey değil beklenmedik, ölümcül bir sonuç olduğunu iddia ediyor.
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ABD hükümetinin desteğiyle bu tür araştırmalar yapılması, bunun resmi bir mektupla itiraf edilmesi Kovid-19 pandemisinin insan yapımı olma ihtimalini bir kez daha gözler önüne serdi.