AMAÇ BU DEĞİLDİ SONUÇ ÖLÜMCÜL OLDU Tabak'ın mektubunda, modifiye edilmiş virüsün daha öldürücü hale gelmesinin araştırmacıların yapmaya karar verdiği bir şey değil beklenmedik, ölümcül bir sonuç olduğunu iddia ediyor.