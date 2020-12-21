Koronavirüs mutasyonu hangi ülkelerde var? İşte mutasyonun görüldüğü ülkelerin tamamı
Yeni tip koronavirüs mutasyonunun görüldüğü ülkeler, dünyada ve ülkemizde takip ediliyor. İngiltere'den geçtiğimiz günlerde gelen 'mutasyon' haberiyle beraber Türkiye ve bir çok Avrupa ülkesi alarma geçti. Bazı ülkeler İngiltere dahil 4 ülkeye giriş ve çıkışlarını kapattı. Ukrayna'dan gelen son dakika açıklamada, bir erkek hastada mutasyona uğrayan virüsün görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsün mutasyona uğraması iddiasıyla ilgili gelen açıklamada da 'hiçbir kanıt olmadığı' belirtildi. Peki, koronavirüs mutasyonu hangi ülkelerde görüldü? İşte, korona virüs mutasyonun görüldüğü ülkelerle ilgili ayrıntılar.
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Koronavirüs mutasyonu son dakika gelişmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Aralık 2019'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüste bilim insanlarının aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alması umut oldu. Aşıda sevindiren haber gelirken virüsün mutasyona uğradığı haberleri ülkeleri tedirgin etti. İngiltere'den gelen virüsün yeni mutasyonuyla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirildi. 'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' isminin verildiği koronavirüs mutasyonunun Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğü bildirildi. Son gelen açıklamalarla virüsün görüldüğü ülkeler şöyle; Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Avusturya,Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, ve Ukrayna. İşte, ayrıntılar
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KORONAVİRÜS MUTASYONU HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?
Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.
WHO'nun Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu.
Belçika'da da virüse rastlandı. New York Times'ın haberine göre; Güney Afrika Cumhuriyeti de İngiltere'deki mutasyon geçiren virüsün görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.
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İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den gelen bir hastada mutasyona uğramış koronavirüsün bulunduğunu açıkladı.
Diğer yandan, İngiltere'nin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de farklı bir koronavirüs mutasyonu saptandığı belirtildi. Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, Güney Afrikalı bilim insanları, yeni koronavirüs mutasyonunun çok daha bulaşıcı olduğunu ve aynı İngiltere'deki gibi hızla yayıldığını belirtti.
Ukrayna’nın batısında bir erkek hastada İngiltere’de ortaya çıkan korona virüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiği bildirildi.
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İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19’un mutasyona uğramış türü tüm dünyada endişeye neden oldu. Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov, Ukrayna’nın batı bölgesinde bir hastada mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı.
Petrov, “Nikolay isimli hastam işi gereği Çekya’ya gidip geliyor. İngiltere’nin duyurduğu mutasyona uğramış yeni tip korona virüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor” dedi.
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MUTASYONA UĞRAYAN KORONAVİRÜS ÖLDÜRÜCÜ MÜ?
Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.
Birleşik Krallık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi. Geçen haftaya göre ölü sayısında yüzde 125'i aşkın artış dikkat çekti. Geçen pazar ölü sayısı 144 olarak açıklanmıştı.
Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. Kasım ayında Londra'da tespit edilen vakaların dörtte birine yakını yeni tür virüsle bağlantılı. Bu oran, Aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Yetkililer yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı.
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DSÖ'DEN AÇIKLAMA
DSÖ, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, daha hızlı yayılan koronavirüs türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı belirtildi.