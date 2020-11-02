Koronavirüs mutasyona uğradı mı? Coronavirüs belirtileri neler? Uzmanlardan son dakika araştırma: Daha bulaşıcı olabilir
Koronavirüsle ilgili bilim insanlarının yaptığı araştırmalar takip edilmeye devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren coronavirüs salgınında, uzmanlardan son dakika açıklama geldi. Araştırmaya göre, korona virüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi. İngiltere’de yapılan bir çalışmada mutasyona uğrayan yeni virüsün daha ölümcül olabileceği belirtildi. Peki, koronavirüs belirtileri değişti mi? İşte, koronavirüs belirtileri ve uzmanların mutasyonla ilgili yaptığı açıklamalar.
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Koronavirüs belirtileri arasında öksürük, ateş ve grip benzeri semtomlar yer alırken, kış aylarının yaklaşmasıyla uzmanlardan yeni uyarılar geldi. ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalar Aralık 2019'dan beri etkisini sürdüren korona virüsün mutasyona uğradığını öne sürdü. Korona virüs belirtilerine yenilerinin eklenmesi de mutasyon iddialarını gündeme getirdi. Ancak 285 mutasyon tespit eden araştırmacılar, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı. İşte, ayrıntılar.
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KORONAVİRÜS MUTASYONA UĞRADI MI?
Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi.
Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.
Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.
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İNGİLTERE'DEN YENİ ARAŞTIRMA: DAHA HIZLI BULAŞIYOR
İngiltere’de bir araştırma, koronavirüsün mutasyona uğradığını ortaya koydu. Araştırmaya göre mutasyona uğrayan yeni virüs daha öldürücü etkiye sahip. Bu nedenle uzmanlar salgının ikinci dalgasının daha zor geçebileceğine dikkat çekiyor.
İngiltere'de son beş günde pozitif vaka sayısındaki artış devam ediyor. Son verilere göre bir günde 19 bin 790 kişinin pozitif vaka olduğu ve 151 kişinin hayatını yitirdiği açıklandı. Ülkede toplamda pozitif vaka sayısı 854 bini geçti.
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Son yapılan araştırmaya göre COVID-19 virüsü mutasyona uğradı ve daha ölümcül hale geldi.
Hükümetin bilim kurulu SAGE’nin araştırmasına göre yeni virüs nedeniyle çok daha çabuk can kaybı görülmeye başlandı.
Mutasyona uğrayan yeni virüs daha bulaşıcı. 1 Ağustos’tan önce hastalığa yakalananlarda yaklaşık 13 gün sonra can kaybı görülürken yeni virüsle bu oran neredeyse yarıya iniyor.
1 Ağustos’tan önce erkekler ortalama yedi buçuk günde kadınların 6 günde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
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KORONA VİRÜS BELİRTİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Korona virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili çalışma yapan araştırmacılar belirtilerle ilgili iddia ortaya koymadı. Ancak korona virüsün belirtileri Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre öksürük, ateş ve nefes darlığı olarak kendisini gösteriyor.
Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;
Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybı
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GÜNLÜK KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
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5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
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7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
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9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
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AĞIR VE HAFİF SEMPTOMLAR NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler.
Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri, diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLME SIKLIĞI
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.
Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.