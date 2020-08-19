Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika coronavirüs açıklaması
Koronavirüs mutasyon mu geçirdi? sorusu koronavirüs salgınında son dakika bilgilerle takip ediliyor. Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu toplantısının ardından virüsün seyrine yönelik değerlendirme yapan Koca, sonbaharda fülanze yani gribin arttığı bir dönemin olacağını söyleyerek "Bilim Dünyası, kovid'in zamanla mutasyona uğrayarak grip gibi bir hastalık olacağı yönündedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken iyi haberlerdir" dedi. İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs son durum bilgileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merak ediliyor. Günlük koronavirüs tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Koca, virüsün seyrine yönelik bilgiler verdi. Koca, virüsün mutasyona uğrayıp uğramayacağıyla ilgili, "Yaylım arttıkça virüs insanlara daha çok bulaşacaktır. " dedi. İşte, Koca'nın açıklamaları.
2
Abone Ol
KORONAVİRÜS MUTASYONA MI UĞRADI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün seyrine yönelik açıklamalar yaptı. Koca şunları söyledi;
3
Abone Ol
Salgınla mücadele unutulmuş, ihmal edilmiş bazı hasretleri geri getiriyor. Savaşı yeniden öğrendiğimiz hasretlerle kazanacağız. Bizler sağlık ordunuz olarak sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Asla geri bir adım olmayacak. Karşılığında sizden istediğim salgınla mücadelenin kurallarına bağlılıktır. Maske, mesafe, temizlik ilkelerine uymaktır. Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya davet ediyorum.
4
Abone Ol
Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahar ayına girecek olacağız. Tıp dilinde infülanze yani gribin arttığı bir dönem olacak. Haberlerden duyduğunuz zannediyorum. Bilim Dünyası, kovid'in zamanla mutasyona uğrayarak grip gibi bir hastalık olacağı yönündedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken iyi haberlerdir. Yaylım arttıkça virüs insanlara daha çok bulaşacaktır. Şimdi bütün insanlık benzer duygular içinde. Şunu unutmayın; Tarihte son bulunmamış bir salgın yoktur. Tarihte son bulunmamış savaş da yoktur.
5
Abone Ol
Zatüre oranımız özellikle son dönemde giderek azalmakta. Elimizde yeterli miktarda artık Türkiye'de üretilen ilacın olduğunu söyleyebilirim. Bu ilacı erken dönemde artık ayaktanda başlamayı uygun gördük ve başladık. Erken dönemde bu ilaçları ne kadar erken başlarsak pinomani oranının azaldığını görüyoruz.
6
Abone Ol
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda virüsün birçok kez mutasyona uğradığını biliyoruz. Yer yer farklı yaklaşımlar varsa da bunun tam net, bilimsel olmadığını biliyoruz. Virüsün etkisi devam ediyor, yaz etkisiyle virülans değişikliği olmadı. Yazın bu virüsün etkisini kaybedeceğini düşüyorsanız, düşünmeyin diye açıklama yapmıştım. Ama virüs yazın da kışın da temas içerisinde olduğunuz için bulaşıcılığı devam eder.