Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika coronavirüs açıklaması

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda virüsün birçok kez mutasyona uğradığını biliyoruz. Yer yer farklı yaklaşımlar varsa da bunun tam net, bilimsel olmadığını biliyoruz. Virüsün etkisi devam ediyor, yaz etkisiyle virülans değişikliği olmadı. Yazın bu virüsün etkisini kaybedeceğini düşüyorsanız, düşünmeyin diye açıklama yapmıştım. Ama virüs yazın da kışın da temas içerisinde olduğunuz için bulaşıcılığı devam eder.