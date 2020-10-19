Koronavirüs (Kovid-19) tekrar geçirilebilir mi?

"Kovid-19'lu çocukların çoğu hafif semptomlara sahiptir veya hiç semptom göstermez. Bazı çocuklar ise Kovid-19'dan ciddi şekilde hastalanabilir. Nefes almalarına yardımcı olmak için hastaneye yatış, yoğun bakım veya ventilatöre ihtiyaç duyabilirler. Nadir durumlarda hayatlarını kaybedebilirler. 1 yaş altındaki bebeklerde, astım, kronik akciğer hastalığı, diyabet, genetik, nörolojik veya metabolik durumlar, konjenital kalp hastalığı, imünsüpresyon ve obezite varlığında Kovid-19 hastalığı daha ciddi seyredebilir. Çocuklarda en yaygın semptomlar ateş ve öksürüktür.



Belirtiler arasında burun akıntısı, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, özellikle 1 yaşın altındaki bebeklerde iştahsızlık veya yetersiz beslenme de olabilir. Nefes almada güçlük, mavimsi dudaklar veya yüz varsa acilen hastaneye başvurmak gerekir."



"D vitamini tedavisiyle bulgularda düzelme de saptanmıştır"Annelerin en çok merak ettiği diğer bir sorunun da gebelikte Kovid-19 geçirilmesi sonucu bebeğin etkilenip etkilenmediği veya emzirme süreci olduğunu vurgulayan Kazancı, hastalığın gebelikte bebeğe geçişinin görülmediğini, bebekte konjenital anomali veya doğum komplikasyonuna, erken doğuma yol açtığına dair kanıt olmadığını bildirdi.



Kazancı, hastalığın doğum sonrası anneden solunum yoluyla bebeğe geçtiğinin düşünüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: