Koronavirüs (Kovid-19) tekrar geçirilebilir mi?

"WHO, CDC, UNICEF anne hastanede yatacak kadar ağır hastalık geçirmiyorsa bebek ile ayrılmasını önermemektedir. Maske takmak, el yıkamak ve aynı odada farklı yatakta yatırmak yeterlidir. Annenin bebeğini emzirmesi bu kuruluşlarca özellikle önerilmektedir. Son dönemde Kovid-19 geçiren annelerin sütünde bebeği koruyan bileşenler de tespit edilmiştir. Bu da emzirmenin önemini bize göstermektedir."



Kazancı, birçok kişinin de "Kovid-19 tekrar geçirilebilir mi?" sorusunu sorduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Kovid-19 tekrar geçirilebilir mi, sorusunun yanıtı maalesef evettir. Oluşan antikorlar 3 ay koruyucudur, sonrasında hastalık tekrarlayabilir. Hastaların kanında 3 ay boyunca koruyucu antikorlar saptanabilir. Sonuçta Kovid-19 ile mücadelede her gün yeni bilgiler ediniyoruz, hastalığın ilerleyişini maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak, sağlıklı beslenmeye gayret edip, farkındalığımızı arttırarak durdurabiliriz."



Bunların yanı sıra, yapılan son çalışmalarda vitamin D eksikliği olan hastalarda Kovid-19'un daha ağır seyrettiğinin, yoğun bakıma yatış ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğunun gösterildiğini hatırlatan Kazancı, "D vitamini tedavisiyle bulgularda düzelme de saptanmıştır. Yine C vitamininin ve çinko tedavisinin hastalığın seyrine olumlu etkileri bildirilmiştir. En güncel çalışmalar propolis ile ilgilidir. Virüsün hücre içine girişinden itibaren savaşarak enfeksiyonun ilerleyişini engelleyen önemli bir doğal destek olduğuna dair birçok çalışma vardır." değerlendirmesini yaptı.