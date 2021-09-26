Koronavirüs kısıtlamalarında son durum! Van'da yeni koronavirüs tedbiri
Yasaklar ve kısıtlamalarda son durum gündemde yer alırken, Van'da yeni karar alındı. Yüzde 56.7 aşılama oranı ile turuncu iller arasında yer alan Van'da, taziyelerde yemek dağıtımı yasaklandı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, özellikle öğle saatlerinde taziye denetimi yapacak. Uyarılara rağmen uymayanlara cezai ve adli işlem yapılacak" dedi. Alınan son dakika kararın ardından gözler yasaklar geri mi gelecek? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Koronavirüs kısıtlamaları ve yasakları temmuz ayı başında alınan kararla kademeli olarak kaldırıldı. Son haftalarda görülen vaka sayısındaki yükseklik ve kış mevsimiyle beklenen grip mevsimi gözleri alınacak yeni tedbirler çevirdi. Ancak korona virüs yasaklarının geleceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Van'da Taziyelerde toplu yemekte bulunulmaması kararı alındı.
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VAN'DA TAZİYELERDE YEMEK DAĞITIMI YASAKLANDI
Van ValisiMehmet Emin Bilmez, aşılama oranında Van'ın hala Türkiye ortalamasının altında olduğunu, bu oranın yükseltilmesi için de kurumların uyum içinde seferber olacaklarını söyledi. Geçen aylarda vakaların çok yüksek olduğunu fakat şu an azalış olduğunu belirten Bilmez, "Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı gibi 100 bin kişide görülen vaka sayımız 46. Vaka sayılarımızda azalış var. Hastanelerdeki doluluk oranlarında da olumlu anlamda bir iyileşme var. Normal servis doluluk oranlarımız yüzde 15, yoğun bakımın ise yüzde 30 civarında. Bu oran geçen ay yüzde 90'lar civarındaydı. Bundan dolayı tedbirleri elden bırakmamamız lazım" diye konuştu.
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Havanın soğumasıyla taziye yemeklerinin kapalı alanlarda yapıldığını anlatan Vali Bilmez, Yemek ikramının İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandığını söyledi. Bilmez, "Taziyelerde toplu yemekte bulunulmaması için bugün özellikle bir karar aldık. Bu kararımız bütün taziye yerlerine tebliğ edilecek. Taziyelerde çay ve su ikramı olabilecek ancak yemek yenilmeyecek. Güvenlik güçlerimiz özellikle öğle saatlerinde taziye denetimde bulunacak. Uyarılara rağmen uymayanlara cezai ve adli işlem başlatılacak" dedi.
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KISITLAMALAR GERİ Mİ GELECEK?
CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'ndaki önemli başlıkları aktardı...
Meclis öncesinde son Kabine Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabinesini topluyor. Kabine Toplantısı'nda önemli gündem maddeleri olduğunu söylemek mümkün. Bunların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti var, önemli temasları olmuştu. Bu temaslar kapsamında da kabine üyelerine orada yaptığı görüşmeler neticesindeki yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaşmasını, istişarelerinin sonuçlarını paylaşmasını bekliyoruz.
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Önemli gündem maddelerinden birisi koronavirüsle mücadele olacak. Bu kapsamda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle vaka sayısındaki artış, aşılama oranları, tüm bunlarla ilgili bilgileri kabine üyelerine aktarmasını bekliyoruz. Öte yandan havalar soğuyor. Bir yanda grip mevsimi bir yandan koronavirüsle mücadele, bu kapsamda da 'Yeni bir tedbir gelir mi, ya da tedbirlerde bir değişiklik olur mu?' Tüm bunların da Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılmasını bekliyoruz.