Koronavirüs kısıtlamalarında son durum! Van'da yeni koronavirüs tedbiri

VAN'DA TAZİYELERDE YEMEK DAĞITIMI YASAKLANDI Van ValisiMehmet Emin Bilmez, aşılama oranında Van'ın hala Türkiye ortalamasının altında olduğunu, bu oranın yükseltilmesi için de kurumların uyum içinde seferber olacaklarını söyledi. Geçen aylarda vakaların çok yüksek olduğunu fakat şu an azalış olduğunu belirten Bilmez, "Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı gibi 100 bin kişide görülen vaka sayımız 46. Vaka sayılarımızda azalış var. Hastanelerdeki doluluk oranlarında da olumlu anlamda bir iyileşme var. Normal servis doluluk oranlarımız yüzde 15, yoğun bakımın ise yüzde 30 civarında. Bu oran geçen ay yüzde 90'lar civarındaydı. Bundan dolayı tedbirleri elden bırakmamamız lazım" diye konuştu.