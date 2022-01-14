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Koronavirüs karantina süresi kaç gün oldu? İşte Sağlık Bakanlığı'ndan son bilgiler

#Koronavirüs#Karantina#Seoanasayfa

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer." kararlarını aldığını ilan etti. İşte, koronavirüs karantina süresi hakkında bilgiler...

1/3Koronavirüs karantina süresi kaç gün oldu İşte Sağlık Bakanlığından son bilgiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle geçtiğimiz günlerde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayılarının ve buna bağlı olarak kişisel korunmanın öneminin arttığını belirterek, koronavirüs karantina süresi hakkındaki son bilgileri paylaştı. İşte, Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamaları...

2/3Koronavirüs karantina süresi kaç gün oldu İşte Sağlık Bakanlığından son bilgiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina sürelerinde düzenleme yapıldığını belirterek, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5'inci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler" dedi.

3/3KARANTİNA AÇIKLAMASI

KARANTİNA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandığını bildirdi. Omicron varyantının beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olduğunu aktaran Koca, vaka sayılarındaki artışın hastanelere henüz benzer oranda yansımadığını, Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmediğini kaydetti.

Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamasına rağmen mevcut işaretlerin endişeye de sebep olmadığını aktaran Koca, toplantıda alınan kararlara ilişkin şöyle dedi:

"Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5'inci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."

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#Koronavirüs#Karantina#Seoanasayfa