Koronavirüs karantina süresi kaç gün? İzole kuralları güncellendi... İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama

Hükümet yetkilileri Yunanistan’ın, Avrupa’da enfekte insanlar için tüm zamanların en düşük seviyesi olan beş günlük karantinaya geçtiğini duyuran ilk ülke oldu. İngiltere ise Noel’den hemen önce enfekte insanlar için yedi günlük bir izolasyon dönemine geçti. İspanya, İrlanda ve Fransa da izolasyon sürelerini yedi güne indirirken, İtalya bir kişi aşılanmışsa yakın temaslılar için karantinayı rafa kaldırdı.